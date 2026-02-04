Netflix supprime son application sur cette machine antique après des années de bons et loyaux services

Avant même de devenir le géant du streaming que l'on connaît aujourd'hui, Netflix était déjà partout — même sur des appareils où on ne l'attendait pas à l'époque. Mais cette période est désormais révolue, et il est temps pour le service de streaming de tourner la page.

Netflix HDR10+
Crédits : 123RF

Vers la fin des années 2000, Netflix commence tout doucement l'ascension qui l'amènera à devenir le leader du streaming vidéo. Plusieurs avantages vont l'amener à conquérir cette place. Outre un catalogue pas encore inondé de contenus relativement moyens et surtout un prix encore acceptable, la plateforme a tout de suite compris qu'il fallait être partout. Même sur consoles de salon.

Rappelez-vous : la PS2 avait fait sensation en permettant de lire des DVD. La PS3 avait repris le flambeau en permettant d'installer des applications de streaming. Dont Netflix, donc. C'est en 2009 que le service devient disponible sur la console de Sony et, croyez-le ou non, il y est encore. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait rallumer votre PS3 poussiéreuse et regarder une série ou un film sur votre écran CRT. Toutefois, on vous conseille de vous dépêcher.

Sur le même sujet — Netflix va transformer son application mobile et ça ne va pas plaire à tout le monde

Netflix va disparaître de cette console de salon

En effet, il semblerait que Netflix souhaite enfin tourner la page. Un utilisateur de Reddit a publié une image de sa télévision CRT (forcément) après avoir tenté de lancerl l'application Netflix sur sa PS3. En lieu et place de son catalogue, un message : “Malheureusement, Netflix ne sera plus disponible sur cet appareil après le 2 mars 2026”, suivi d'un lien vers la liste des appareils compatibles avec l'application.

Si vous faites partie des rares personnes à encore utiliser Netflix sur PS3 (en réalité, à rallumer votre PS3 tout court, mais on ne juge pas), il ne vous reste donc plus qu'un petit mois pour profiter de ce petit shot d'adrénaline. Après quoi, il ne vous restera plus qu'à vous rabattre sur votre Xbox 360 pour une expérience similaire — à condition de ne pas l'avoir désinstallée avant la fermeture du store. Côté Nintendo, il n'existe plus aucune solution depuis 2021.

Source : Reddit


