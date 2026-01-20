Les robots arrivent sur le marché du travail, mais ne devraient pas prendre le vôtre

Selon une étude de Barclays, les robots humanoïdes sont en passe de sortir des laboratoires pour travailler auprès d'humains en situation réelle. Un point rassure : ce ne serait pas pour les remplacer.

Un futur où nous côtoyons au quotidien des robots humanoïdes n'est plus de la science-fiction. Grâce aux avancées en matière d'intelligence artificielle, mais aussi de mécanique, les machines à deux bras et deux jambes nous ressemblent de plus en plus. Et si l'immense majorité des modèles existants sont pour l'instant confinés aux laboratoires et entreprises qui les conçoivent, ils s'apprêtent à en sortir pour rejoindre les humains.

C'est en tout cas ce que pensent les analystes de chez Barclays dans un récent rapport. Selon eux, il faut s'attendre à un afflux de robots humanoïdes dans le monde du travail, et ce pour trois raisons. La première est le vieillissement constant de la population. La deuxième est la concentration des emplois dans les villes, laissant ceux des zones alentours vacants. La troisième est un refus de plus en plus prononcé d'effectuer des tâches dangereuses, usantes et/ou répétitives.

Bientôt des collègues robots un peu partout ? Ce rapport le prédit

L'idée est donc d'utiliser des robots humanoïdes principalement dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, du soin à la personne ou encore de l'industrie. En fonction, les tâches iraient de l’assemblage sur une chaîne de production, le déplacement des personnes à mobilité réduite, le transport de matériaux lourds sur les chantiers… De quoi aider les humains sans les remplacer. En tout cas en restant optimistes.

Barclays précise également que s'il faudra attendre avant de travailler avec des robots IA à nos côtés, nous n'en sommes pas très loin. Ce marché est actuellement valorisé entre 2 et 3 milliards de dollars, mais pourrait atteindre au minimum 40 milliards, au maximum 200 milliards, d'ici 2035. En parallèle, les coûts de production de telles machines continueront de baisser pour devenir, à terme, rentables. Reste à savoir si tout le monde pourra, et voudra, s'en procurer un.