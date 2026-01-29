Elon Musk reconnaît que les robots Optimus n’ont encore aucune utilité chez Tesla.

laElon Musk vient de faire une déclaration inattendue sur les robots Optimus. Malgré des annonces ambitieuses, aucun ne travaille réellement dans ses usines. Une révélation qui contraste avec les promesses faites depuis deux ans.

Depuis plusieurs années, Tesla affirme vouloir devenir un acteur majeur de la robotique. Elon Musk imagine un avenir où les robots Optimus pourraient remplacer une grande partie des tâches physiques, aussi bien en usine qu’à domicile. Début 2025, le PDG avait même annoncé la production de 10 000 robots humanoïdes Optimus en une seule année. Il affirmait qu’ils réaliseraient des tâches utiles dans les usines de la marque. Ce programme était présenté comme un axe stratégique majeur, au même titre que les voitures électriques autrefois.

Mais la réalité est bien différente. Lors d’un appel avec les investisseurs en janvier 2026, Elon Musk a reconnu que les robots Optimus ne font actuellement aucun travail utile. Il explique que le projet reste à un stade expérimental. Cette déclaration intervient alors que Tesla vient tout juste d’annoncer l’arrêt des Model S et Model X pour convertir leur chaîne de production à la fabrication de robots humanoïdes.

Elon Musk reconnaît qu’aucun robot Optimus ne travaille dans ses usines

Selon les informations rapportées par nos confrères d’Electrek, Elon Musk a admis que les robots Optimus ne sont pas utilisés de manière significative dans les usines Tesla. « Nous en sommes encore aux débuts, en phase de R&D », a-t-il déclaré. Les versions actuelles sont remplacées au fur et à mesure par de nouveaux prototypes, sans qu’aucun ne soit déployé à grande échelle. Le robot apprend, mais il ne produit rien. La version Gen 3, conçue pour la production industrielle, ne sera finalisée qu’en fin d’année. Le fabricant espère toujours atteindre une capacité de 1 million de robots par an. Pourtant, aucun calendrier précis n’a été confirmé.

Ces propos contrastent fortement avec les affirmations précédentes. En juin 2024, Tesla déclarait que deux robots travaillaient déjà dans ses usines. En janvier 2025, Elon Musk assurait qu’ils seraient « plusieurs milliers » à être utiles avant la fin de l’année. Dans la réalité, les démonstrations publiques ont surtout montré des robots distribuant des bouteilles ou exécutant des gestes simples. Ils sont souvent pilotés à distance par des humains. La production de masse reste encore très éloignée. Cette nouvelle mise au point alimente le doute autour d’un projet présenté comme révolutionnaire, mais toujours sans applications concrètes un an après les premières promesses.