Bon plan Galaxy Buds3 Pro : grosse chute de prix sur les écouteurs de Samsung, vite !

Vous cherchez de nouveaux écouteurs avec une réduction de bruit efficace, mais vous n’avez pas trouvé votre bonheur durant les soldes ? E.Leclerc vient de dévoiler une nouvelle offre irrésistible sur les Galaxy Buds3 Pro. Les écouteurs de Samsung sont actuellement affichés à 189 €, mais grâce à la carte de fidélité, vous pouvez les obtenir à 89 € seulement dans votre panier ! C’est une affaire !

Les soldes d’hiver sont maintenant terminées, mais les prix cassés jouent les prolongations sur E.Leclerc. Si vous n’avez pas pu profiter des promotions pour vous équiper en faisant des économie, il est encore tant de le faire avec cette offre sur les Galaxy Buds3 Pro. Les excellents écouteurs de Samsung sont ainsi proposés à prix sacrifié.

Le géant de la grande distribution les affiche actuellement à 189 €. Mais les détenteurs de la carte de fidélité bénéficient de 100 € de réduction immédiate, ce qui fait chuter leur prix à 89 € seulement directement dans le panier ! Vous n’avez pas encore de carte de fidélité ? Pas de panique, elle est gratuite ! Et vous pouvez l’obtenir en ligne en un simple clic.

Samsung Galaxy Buds3 Pro : offrez-vous ces écouteurs haut de gamme à petit prix !

Vous cherchez des écouteurs confortables, avec une bonne autonomie et une réduction de bruit impeccable ? Les Galaxy Buds3 Pro sont actuellement à prix cassé sur E.Leclerc. Et à 89 € seulement, il ne faut pas hésiter !

Ces écouteurs au look proche des AirPods Pro 3 d’Apple se démarquent par la présence d’une lumière latérale sur les tiges et d’un boitier en partie transparent. Ce design revu n’est pas qu’esthétique. Grâce aux tiges, le maintien est optimal et la captation vocale est améliorée. Vous pouvez par ailleurs contrôler la lecture de vos playlists d’une simple pression.

La partie audio n’est pas en reste puisque ces écouteurs figurent aujourd’hui encore parmi les meilleurs modèles actuellement en vente. Le codec Samsung Seamless comprime et encode avec une résolution audio jusqu’à 24bits / 96kHz, vous permettant de profiter d’un son Hi-Fi. Avec les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm, l’expérience sonore est premium, avec un résultat extrêmement précis, riche et équilibré.

Avec la réduction de bruit active, vous pouvez profiter de vos contenus sans gêne, même dans les endroits particulièrement bruyants. Grâce à Galaxy AI, les Galaxy Buds3 Pro sont capables d’analyser et d’adapter la réduction active de bruit en fonction de votre environnement. Vous pouvez ainsi soit être totalement isolé des bruits parasites, soit profiter de la transparence pour entendre les annonces importantes. L’intelligence artificielle vous offre aussi la traduction vocale en temps réel.

Enfin, ces écouteurs haut de gamme sont certifiés IP57. Vous pouvez donc les utiliser pour faire du sport en extérieur. La batterie ne vous lâchera pas en cours de route puisque les Galaxy Buds3 Pro profitent d’autonomie confortable de 30 heures d’utilisation avec le boitier de recharge sans ANC ou 26 heures avec la réduction de bruit active.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet des Galaxy Buds3 Pro ici.