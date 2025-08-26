Les robots humanoïdes vont devenir beaucoup plus performants grâce à Nvidia

Nvidia continue à développer des puces pour les robots autonomes. Il présente son nouveau “cerveau” dédié, Jetson AGX Thor, déjà disponible. Voyons en quoi il se différencie de son prédécesseur.

Si l'on vous dit Nvidia, vous pensez spontanément aux cartes graphiques pour ordinateurs dédiés aux jeux vidéo. Ou peut-être que vous pensez à l'intelligence artificielle, marché sur lequel la firme s'est lancée avec succès au point de dominer aujourd'hui le secteur des puces conçues pour l'IA. Mais il existe un autre secteur lié au précédent dans lequel l'entreprise compte bien percer : la robotique humanoïde autonome.

Jensen Huang, PDG de la marque, est très enthousiaste à ce sujet. Pour lui, les robots à forme humaine vont bientôt devenir un objet grand public. Et si Nvidia ne s'occupe pas directement de construire ces derniers, l'entreprise développe pourtant un composant sans quoi ils ne seraient qu'une coquille vide : le “cerveau”. Un nouveau modèle vient justement de voir le jour : le Jetson AGX Thor, successeur du modèle Orin de 2023.

Nvidia présente son nouveau “cerveau” pour robots humanoïdes autonomes

L'annonce s'est faite par l'intermédiaire d'une courte vidéo mettant en scène Jensen Huang. On le voit écrire un petit mot disant “Profite de ton nouveau cerveau” puis le placer sur un paquet cadeau. Un montage montre alors plusieurs robots humanoïdes ouvrir la boîte pour découvrir le module Jetson AGX Thor et danser de joie. L'enchaînement d'environnements (domicile, usine, bureau…) est une manière de rappeler que la technologie dévoilée ici servira à tous les types de robots, quelles que soient leurs tâches.

Présenté comme “la plateforme ultime pour la robotique et l'IA physique“, Jetson AGX Thor permet “des calculs d'IA jusqu’à 7,5 fois plus rapides que la plateforme NVIDIA Jetson AGX Orin, ainsi qu'une efficacité énergétique 3,5 fois plus importante“. En clair, les robots qui en seront dotés seront plus performants et capables d'activités plus complexes. Boston Dynamics, à l'origine d'Atlas, prévoit déjà de s'en servir. Même chose pour Agility Robotics, qui fournit entre autres les futurs robots livreurs d'Amazon.