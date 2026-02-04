Gemini pourrait devenir un vrai guide touristique avec cette nouveauté

Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour son IA Gemini sur smartphone Android. De quoi devenir un véritable guide lors de vos vacances. Voici ce que l'IA serait capable de faire bientôt.

Impossible d'échapper à l'intelligence artificielle de Google. Même pas en passant à l'iPhone puisque c'est Gemini qui servira de base à Siri désormais. En attendant, la firme de Mountain View continue d'intégrer de plus en plus profondément l'IA à toutes ses applications. Sans oublier de muscler celle qui permet d’interagir avec Gemini directement. En plus d'écrire vos demandes, vous pouvez déjà y ajouter des images, des photos ou des fichiers afin que le chatbot s'en serve pour vous répondre.

Bientôt, une nouvelle possibilité va s'ajouter à ces options pour toujours plus de personnalisation. Celle que nos confrères d'Android Authority ont découvert dans la version v17.4.66 de l'appli Google se révèlera particulièrement pertinente lors de vos voyages. Elle n'est pas encore active, même en test, mais des lignes de code permettent de deviner à quoi elle va pouvoir servir dans ces situations.

Google va agrémenter Gemini d'une nouveauté bien utile en voyage

Le principe est simple : vous allez pouvoir confier une carte à Gemini. Un bouton “Carte” apparaîtra aux côté de “Fichiers” et “Drive” dans les options pour l'ajouter. À partir de là, il sera possible de demander à “Explorer cette zone” ou “Chercher des lieux“, entre autres. On peut donc imaginer que Gemini nous donnera des endroits intéressants à visiter, ou des restaurants si on le précise en amont.

Techniquement, vous pouvez déjà le faire, mais cela nécessite de bien préciser où vous êtes. Par exemple : “trouve des bars à vin dans le quartier X de la ville Y“. En limitant la recherche par une carte, plus besoin de s'embêter avec ça. L'IA pourra se concentrer sur ce que vous lui montrez. D'autres types d'utilisation feront sûrement leur apparition une fois la fonction en place. Plus qu'à attendre que Google la déploie.

