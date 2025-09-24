Ce robot est tellement réaliste que ça en devient presque effrayant, vous avez dit Vallée de l’étrange ?

Si l'on est encore loin d'avoir des robots domestiques qui s'occupent de toutes nos tâches ménagères, force est de constater que l'industrie avance à grands pas. Et ce n'est certainement pas cette vidéo publiée par l'entreprise AheadForm qui nous fera dire le contraire. En revanche, on n'a peut-être pas besoin d'autant de réalisme…

L'industrie de la robotique n'a de cesse de nous impressionner. Chaque semaine ou presque, elle nous livre une innovation à couper le souffle, laissant chaque fois un peu plus rêver à un monde où les robots seront nos compagnons du quotidien. Mais malgré les innombrables avancées et autres puces faisant office de cerveau, il faut bien reconnaître qu'à quelques exceptions près, les roboticiens ne s'encombrent pas vraiment de la contrainte du réalisme.

Que ce soit les pauvres machines de Boston Dynamics ou même le Tesla Optimus qui a pour vocation d'atterrir dans nos foyers, le doute n'est pas vraiment permis : il s'agit bel et bien de robots et pas d'humains. Pourtant, il existe bien des entreprises qui font du réalisme leur objectif premier. Parmi elles, on trouve les chinois de chez AheadForm. Ces dernières viennent de publier de leur dernier prototype nommé Only Head et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est troublant.

Ce robot explose les compteurs de la Vallée de l'étrange

Ce n'est pas la première qu'un robot nous fait penser à un être humain. Mais Only Head se hisse à un tout autre niveau. Ses expressions du visage semblent terriblement naturelles, ses ingénieurs ayant poussé le vice jusqu'à lui faire cligner des yeux régulièrement. Ses mouvements de visage sont également très fluides et, si l'arrière de son crâne ne laissait pas apparaître quantités de câbles, on pourrait presque se laisser berner.

Surtout quand celui-ci nous regarde droit dans les yeux de son regard perçant. Difficile de ne pas mentionner l'Uncanny Valley, ou Vallée de l'étrange, dans ce cas précis. La théorie expliquant que plus un robot humanoïde nous ressemble, plus l'on ressent une sensation de malaise n'a peut-être jamais été aussi vraie. “D'ici dix ans, nous pourrions interagir avec des robots et avoir l'impression qu'ils sont presque humains”, s'enthousiasme Yuhang Hu, fondateur de AheadForm. “Peut-être que dans vingt ans, ils pourront marcher normalement et effectuer certaines tâches comme un être humain”.