AliExpress casse le prix de la Redmi Pad 2 : cette tablette 11 pouces avec écran 2,5K et une batterie 9 000 mAh passe sous les 120 €

La Redmi Pad 2 est une grande tablette de 11 pouces appréciée pour son rapport qualité-prix très compétitif. Elle est d’autant plus intéressante que son prix est actuellement en baisse de 84 € sur AliExpress.

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La Redmi Pad 2 est le genre de tablette qui devient populaire non seulement parce qu'elle est abordable, mais parce que sa fiche technique répond aux besoins de la plupart des gens. AliExpress la propose actuellement à 116,67 € au lieu de 199 €, soit une remise de plus de 41%.

La tablette est affichée à 127,67 €, ce qui constitue déjà un très bon prix. Mais à l’occasion de sa campagne promotionnelle du printemps, AliExpress offre 11 € d’économie supplémentaire avec le code promo PHDFR11. Une offre qui ne devrait pas rester disponible longtemps, car elle concerne un stock limité.

Cette offre porte sur la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais celles de 6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go sont également disponibles pour quelques dizaines d'euros supplémentaires.

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Écran de 11 pouces 2,5K et une batterie de 9 000 mAh pour moins de 120 €

La Redmi Pad 2 embarque la puce MediaTek Helio G100 Ultra gravée en 6 nm, associée à 4 Go de mémoire vive dans la version la plus abordable. Le processeur convient parfaitement aux usages courants : navigation, streaming, bureautique légère. Et si vous jouez, les titres peu exigeants en ressources devraient tourner sans accroc.

L'écran LCD de 11 pouces a une définition de 2 560 × 1 600 pixels et affiche 1,07 milliard de couleurs, pour un rendu nettement au-dessus de la moyenne dans cette gamme de prix. Le taux de rafraîchissement monte à 90 Hz. C’est suffisant pour une navigation fluide.

La Redmi Pad 2 dispose de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, et c’est l'un des points forts de la tablette. Le rendu sonore est large et équilibré.

Si les 128 Go de stockage ne vous suffisent pas, la tablette dispose d’un port microSD qui accueille des cartes d’une capacité allant jusqu'à 2 To. La prise jack 3,5 mm est également disponible pour une expérience audio de qualité en filaire.

La compatibilité avec le stylet Redmi Smart Pen, vendu séparément, ouvre également la porte à la prise de notes et au dessin. La tablette tourne sous Android 15 avec HyperOS 2.0, et Xiaomi s'engage à offrir 5 ans de mises à jour Android et 7 ans de correctifs de sécurité.