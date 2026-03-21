En promo à moins de 225 €, le Redmi Note 14 Pro+ est ultra performant pour son prix

Le Redmi Note 14 Pro+ voit son prix chuter de plus de 50% et passe sous la barre des 225 €. À prix-là, c'est un milieu de gamme très performant, capable de rivaliser avec des modèles bien plus chers.

Redmi Note 14 Pro+

 

Lancé l'année dernière, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est un excellent smartphone milieu de gamme. Il offre une expérience solide pour un prix conseillé de 473 € au moment de sa sortie. Grâce aux promos d'AliExpress dans le cadre de son anniversaire, il est actuellement proposé à moitié prix, soit à moins de 225 €.

Le Redmi Note 14 Pro+ est affiché à 250,66 €, mais vous pouvez faire baisser le prix de 25 € supplémentaires avec le code promo FRASPHD30. Le smartphone est livré gratuitement depuis la France. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal. Le code est valable pour un stock limité.

Redmi Note 14 Pro+ : un milieu de gamme performant

Le Redmi Note 14 Pro+ est un smartphone milieu de gamme équipé de la puce Snapdragon 7s Gen 3 qui offre des performances confortables pour n’importe quel usage. La qualité de l’expérience proposée repose également sur un bel écran AMOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 px), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une bonne fluidité, notamment pour les jeux vidéo.

La partie photo quant à elle s’appuie sur trois capteurs à l'arrière : 200 MP (grand angle), 8 MP (ultra grand angle) et un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Dans l’ensemble, le Redmi Note 14 Pro+ prend de belles photos comme nous avons pu le confirmer lors de notre test.

Le smartphone dispose d'une batterie de 5 100 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. Comptez une quarantaine de minutes pour le charger intégralement.


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