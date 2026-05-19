-53 % sur le Redmi Note 15 Pro 5G : l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment s’affiche à 191 €

Le Redmi Note 15 Pro 5G est actuellement sous la barre des 200 € grâce à une réduction de plus de 50%. Le smartphone passe à seulement 191 € au lieu de 403 € à sa sortie début 2026.

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Le Redmi Note 15 Pro 5G en version 8 Go /256 Go est affichée à 211 € sur AliExpress, soit déjà une remise substantielle à la base. Mais dans le cadre de sa campagne « Économies ensoleillées », le site propose 20 € de réduction supplémentaire avec le code promo PHDFR20. Celui-ci fait passer le prix à 191 €, ce qui correspond à une remise de 53%. De quoi économiser 212 € sur l’un des smartphones les plus appréciés de Xiaomi.

C’est l’une des offres les plus intéressantes de cette campagne. Elle est idéale pour ceux qui recherchent un smartphone performant et équilibré sur tous les plans, pour moins de 200 €. Le Redmi Note 15 Pro 5G est livré gratuitement depuis la France en 2 à 5 jours. Si cette offre vous intéresse, ne tardez pas à en profiter car elle ne devrait pas durer longtemps.

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Grand écran, grosse batterie et des performances solides

Pour ce prix, le Redmi Note 15 Pro 5G n'a pas grand-chose à envier à des modèles deux fois plus chers. Son écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 1,5K (2 772 × 1 280 px) a un taux de rafraîchissement et une luminosité qui montent jusqu'à 120 Hz et 3 200 nits respectivement. L'écran profite d'une protection en verre Gorilla Glass Victus 2.

Le smartphone bénéficie également d'une certification IP68/IP69K, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion prolongée, ainsi qu'aux jets d'eau sous haute pression.

Le Redmi Note 15 Pro 5G dispose d'un processeur Dimensity 7400 Ultra. Avec ses 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, le smartphone assure une excellente fluidité pour les usages courants et se montre également à l'aise sur des jeux modérément exigeants.

La partie photo repose sur deux capteurs à l’arrière : un module principal de 200 MP avec stabilisation optique, secondé par un ultra grand-angle de 8 MP. Nous avons testé le Redmi Note 15 Pro 5G qui livré une copie appréciable. Le capteur principal prend des clichés détaillés et aux couleurs naturelles.

La batterie de 6 580 mAh est l'un des points forts du smartphone : avec plus de 17 heures d'autonomie mesurées par nos soins, elle tient aisément deux jours. La charge filaire de 45 W permet de récupérer la moitié de la capacité en une demi-heure.

Le téléphone tourne sous HyperOS 2 basé sur Android 15, avec une promesse de quatre générations de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité.