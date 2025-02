L’accessoire qui voulait remplacer le smartphone est mort, les broches Humane AI cesseront de fonctionner à cette date

Humane AI, entreprise derrière le fisaco qu'est la broche intelligente du même nom, annonce la mort imminente de tous les exemplaires. Ils cesseront de fonctionner en même temps.

“C'est une révolution“. Une phrase célèbre avec laquelle Steve Jobs a présenté le premier iPhone le 9 janvier 2007. Et 16 ans plus tard, force est de constater qu'il avait raison. Depuis, plusieurs entreprises ont voulu reproduire ce qui était à l'époque un coup de poker d'Apple en proposant un appareil censé bousculer tel ou tel secteur. Humane AI a essayé en 2023 avec sa broche intelligente dont l'ambition était de remplacer le smartphone, rien que ça.

Sur le papier, l'appareil est séduisant avec son projecteur qui affiche les messages sur la paume de la main. Dans les faits, la Humane AI Pin est un fiasco et la firme s'est mise a chercher un repreneur très rapidement. C'est finalement en 2025 qu'elle en trouve un, ou presque. La société HP annonce avoir racheté les technologies IA de Humane pour 116 millions de dollars et absorbe par la même occasion plusieurs de ses employés. Le sort de la broche est ainsi scellé.

Les broches intelligentes Humane AI ne fonctionneront plus à partir de cette date

Techniquement, HP ne rachète pas l'entreprise, mais les conséquences pour la Humane AI Pin sont tout de même là. Il est dès maintenant impossible d'en acheter une. Et surtout : à partir du 28 février 2025, les exemplaires en circulation ne se connecteront plus aux serveurs de Humane, sachant que les données contenues par ces derniers seront effacées. En clair, passé cette date, la broche n'aura plus aucune utilité.

La question que tous les propriétaires de la Humane AI Pin se posent est : a-t-on droit à un remboursement ? Une interrogation légitime, même si se procurer ce genre de produits avant-gardistes comporte toujours une part de risque. Malheureusement, la réponse est non.

Plus précisément, “les remboursements ne sont possibles que pour les clients qui se trouvent encore dans la fenêtre de retour de 90 jours à compter de la date d'expédition initiale. Vous pouvez bénéficier d'un remboursement [uniquement] si votre produit a été expédié le ou après le 15 novembre 2024“. Pour les autres, disons que vous avez gagné un pin's.