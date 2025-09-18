Les Ray-Ban Meta Gen 2 sont plus puissantes, plus endurantes, mais aussi plus chères

Meta a présenté la nouvelle génération de ses lunettes connectées fabriquées en partenariat avec la célèbre marque Ray-Ban. Au programme : des nouvelles fonctionnalités et une autonomie améliorée, avec une augmentation du prix.

Malgré un faux départ avec les Google Glass puis les HoloLens de Microsoft, les lunettes connectées sont finalement parvenues à devenir un objet du quotidien pour de nombreux utilisateurs. Nous sommes encore loin de voir tout le monde porter un tel accessoire, mais il est indéniable qu'il se démocratise. Spontanément, ce sont les Ray-Ban Meta (Facebook) qui viennent en tête quand on imagine des lunettes IA. La firme de Mark Zuckerberg rappelle d'ailleurs qu'il s'agit des plus vendues au monde dans leur catégorie.

La précision n'est pas innocente : l'entreprise a présenté la nouvelle génération des Ray-Ban Meta. Elles gardent le même nom et se voient affublées d'un “Gen 2” pour faire la distinction. Un ajout nécessaire tant on constate qu'en terme de design, les deux modèles se ressemblent énormément. C'est au niveau des composants et des fonctionnalités qu'il faut chercher les différences. Là dessus, il y a du neuf.

Meta dévoile ses nouvelles lunettes IA, voici les Ray-Ban Meta Gen 2

Le premier point notable est l'autonomie. Les Ray-Ban Meta Gen 2 peuvent tenir jusqu'à 8 heures en usage classique. C'est presque 2 fois plus que les Gen 1. Meta promet 50 % de batterie en 20 minutes de recharge, sachant que l'étui dédié permet de gagner 48 heures supplémentaires (au lieu des 32 heures de son prédécesseur). Ce gain d'autonomie ne sera pas de trop pour encaisser les nouveaux formats vidéo pris en charge, gourmands en énergie.

Les Ray-Ban Gen 2 peuvent filmer en 3K à 30 images par seconde (ips) pendant 3 minutes maximum. D'autres combinaisons sont prises en charge : 1440p à 30 ips et 1200p à 60 ips. Notez que la vidéo sera verticale, comme sur les Gen 1. Meta prévoit d'ajouter les modes hyperlapse et ralenti via une mise à jour cet automne, sur tous ses modèles.

Notons enfin la fonction Conversation focus, qui amplifie la voix de votre interlocuteur dans les environnements bruyants. Tout cela à un prix : les Ray-Ban Meta Gen 2 sont vendues à partie de 419 €, ce qui représente une augmentation de 90 € par rapport à la première génération des lunettes IA. Meta et Ray-Ban proposent plusieurs déclinaisons plus ou moins chères.