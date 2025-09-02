Voici pourquoi les jeunes détestent les lunettes connectées

Les lunettes connectées s’imposent peu à peu dans les lieux publics, souvent sans qu’on les remarque. Mais derrière cette apparente banalité, un malaise grandit. Même chez les plus jeunes, le rejet s’organise face à un usage jugé de plus en plus intrusif.

Les lunettes connectées font leur retour dans le paysage technologique. Équipées de caméras, de micros et d’outils d’intelligence artificielle, ces accessoires veulent capter la vie en temps réel sans sortir son téléphone. Meta et plusieurs start-ups misent sur cette nouvelle génération d’objets portables, capables d’enregistrer des vidéos, de prendre des appels ou de résumer une journée. Selon Mark Zuckerberg, ceux qui ne porteront pas ce type de lunettes seront bientôt désavantagés. Pour Meta, elles représentent l’avenir de l’interaction entre humains et IA.

Mais un phénomène inattendu émerge : ce sont les jeunes, habitués à grandir avec Internet, qui s’opposent le plus à ces nouvelles lunettes. Sur TikTok, de nombreuses vidéos dénoncent l’intrusion qu’elles représentent. Des utilisateurs affirment ne plus vouloir vivre dans un monde où ils pourraient être filmés à tout moment, sans le savoir ni leur consentement. Et le problème s’aggrave avec l’arrivée de modèles de plus en plus discrets, comme les lunettes Halo de Brilliant Labs. Ce niveau de miniaturisation inquiète : il devient presque impossible de repérer à l’œil nu si quelqu’un vous filme ou vous écoute.

Les lunettes connectées de Meta relancent l’angoisse d’une surveillance permanente

La fonction de signal lumineux censée indiquer qu’un enregistrement est en cours est parfois contournée, notamment via des tutoriels circulant en ligne. Certains expliquent comment désactiver discrètement cette lumière sans bloquer la capture vidéo. Des employés de boutiques ou de lieux touristiques rapportent ne plus savoir s’ils sont filmés, même en pleine conversation. Le sentiment d’insécurité numérique grandit, en particulier chez ceux qui redoutent les usages malveillants sur les réseaux sociaux.

En cas de doute, il est possible d’observer discrètement les branches des lunettes : la présence d’un point noir ou d’un renflement peut indiquer une caméra intégrée. Sur certains modèles, la LED censée signaler l’enregistrement est minuscule, voire contournable. Dans les lieux sensibles ou privés, engager simplement la conversation reste souvent la meilleure solution. Demander poliment si les lunettes sont actives ou connectées permet d’éclaircir la situation sans tension.