Voici comment Discord tente d’apaiser la polémique sur la vérification de l’âge

Discord a déclenché une vive réaction après une annonce récente. La plateforme prévoyait un changement majeur pour ses utilisateurs dans le monde entier. Face aux critiques, elle a finalement décidé de revoir ses plans.

Discord

Depuis plusieurs semaines, Discord traverse une zone de fortes turbulences. L’entreprise a annoncé la mise en place d’un système de vérification destiné à encadrer l’accès aux contenus sensibles. Cette mesure s’applique déjà au Royaume-Uni en raison de l’Online Safety Act. Discord prévoyait de l’étendre à tous les utilisateurs dès mars 2026. L’entreprise voulait renforcer la protection des mineurs. Cependant, la méthode choisie a rapidement suscité des inquiétudes sur la gestion des données personnelles.

La contestation a pris de l’ampleur après la publication de détails techniques sur le dispositif. Discord affirmait que les selfies vidéo seraient traités directement sur l’appareil. Pourtant, les conditions d’utilisation mentionnaient un prestataire externe. Celui-ci devait collecter et analyser des données biométriques. Ces informations pouvaient être conservées pendant plusieurs jours. En 2025, une fuite liée à un ancien fournisseur avait déjà exposé des données sensibles. Ce précédent a ravivé la méfiance. Sur Reddit et X, les appels au boycott se sont multipliés. Certains utilisateurs ont aussi résilié leur abonnement Nitro. Beaucoup ont migré vers des alternatives comme Stoat, qui a même subi des ralentissements face à l’afflux d’inscriptions.

Discord reporte le déploiement mondial de la vérification d’âge

La polémique autour de ce système de vérification a finalement contraint Discord à revoir son calendrier. D’après TechCrunch, la plateforme reporte désormais son déploiement mondial. Le lancement n’aura pas lieu en mars. L'appli vise désormais le second semestre 2026. L’entreprise précise que 90 % des comptes ne devront effectuer aucune démarche. Ses outils internes peuvent déjà déterminer si un profil appartient à un adulte. Pour cela, la firme analyse plusieurs indicateurs. La plateforme examine l’ancienneté du compte. Elle vérifie aussi la présence d’un moyen de paiement. Enfin, elle prend en compte les serveurs fréquentés.

Les 10 % d’utilisateurs concernés disposeront de nouvelles options. Ils pourront utiliser la reconnaissance faciale. Ceux-ci pourront aussi transmettre une pièce d’identité. Discord prévoit également une vérification par carte bancaire. L’entreprise affirme qu’elle collaborera uniquement avec des prestataires réalisant l’analyse sur l’appareil. Elle promet aussi davantage de transparence sur ses partenaires. Les membres qui refuseront la vérification conserveront leur compte et leurs messages. En revanche, ils perdront l’accès aux contenus réservés aux adultes.


