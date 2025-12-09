Google dévoile Project Aura : voici les premières lunettes filaires sous Android XR, elles fusionnent puissance des casques XR et légèreté des lunettes IA

La conférence en ligne de Google, The Android Show : XR Edition, a eu lieu le 8 décembre. Parmi les révélations, la firme de Mountain View y a dévoilé le Project Aura : les toutes premières lunettes filaires sous Android XR. Elles combinent l’expérience immersive du Samsung Galaxy XR et la légèreté des lunettes IA.

Google a organisé une nouvelle édition de sa conférence en ligne The Android Show le 8 décembre dernier. Lors de cet événement consacré à la réalité augmentée – comme l’annonçait le sous-titre : XR Edition –, le géant de la tech a dévoilé les nombreuses mises à jour qui attendent le Samsung Galaxy XR, mais également son écosystème : Android XR.

La firme de Mountain View a également évoqué les différents formats qu’alimentera Android XR : des casques comme le Samsung Galaxy XR, des lunettes IA et, entre les deux, le meilleur des deux mondes : les lunettes XR filaire du Project Aura de XREAL, qu'elle a dévoilé en action – rendez-vous à 13 min 16 dans la vidéo ci-dessous.

Google présente un premier aperçu du Project Aura en action : les toutes premières lunettes XR filaires sous Android XR

Le Project Aura est une extension ambitieuse de l’écosystème Android XR : grâce à leur légèreté, ces lunettes XR filaire permettent aux utilisateurs d’emporter avec eux certaines des expériences immersives des casques XR. Premier atout : leur portabilité. Elle est permise grâce à un boîtier externe relié par un câble qui contient l’unité de calcul principale, ainsi que la batterie. Il peut être posé sur la table ou mis dans la poche, rendant le Project Aura utilisable n’importe où. Vous pouvez également le connecter à un autre appareil, comme un PC portable, afin d’étendre ses applications à l’écran et d'utiliser le clavier et le pavé tactile depuis le PC.

Moins immersif qu’un casque, le Project Aura possède en revanche des capacités très similaires : il embarque le même système d’exploitation (Android XR), la même puce, le même système de contrôle gestuel (l’interaction se faisant avec les mains) et est compatible avec les mêmes applications. Là aussi, Gemini fait le lien avec une interface conversationnelle simple. De plus, l’IA voit ce qui s’affiche à l’écran et peut ainsi aider l’utilisateur grâce au contexte.

Le Project Aura bénéficie de la transparence optique : cette technologie superpose des expériences virtuelles au monde réel. En résumé : il vous offre un écran personnel géant et personnalisable, où allier travail et divertissement, sans être coupé de votre environnement. Néanmoins, il reste de nombreuses zones d’ombre, qui concernent pourtant des éléments clés du Project Aura : on ignore son nom commercial, son prix ou encore son autonomie. Et si Google a révélé que le lancement aura lieu en 2026, le géant de la tech n’a pas donné de date de sortie précise.