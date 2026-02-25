WhatsApp va enfin proposer cette couche de sécurité basique que tout le monde attend depuis des années

La dernière bêta de WhatsApp pour Android introduit une petite nouveauté qui va faire toute la différence pour ceux qui craignent pour la sécurité de leur compte. Une fonctionnalité qui, là encore, est pourtant présente sur de nombreuses messageries concurrentes.

WhatsApp a beau avoir fait son beurre sur le chiffrement de bout en bout de ses messages, difficile d'affirmer qu'il s'agit de l'application la plus sécurisée de tous les temps. Certes, il faut nécessairement entrer son numéro de téléphone afin d'entrer le code de vérification pour se connecter à son compte, mais n'importe qui ayant accès à votre carte SIM pourra en faire de même. Une couche supplémentaire ne serait donc pas de refus.

Ça tombe bien, Meta semble bien décidé dernièrement à rattraper son retard sur la concurrence. Après l'introduction des messages planifiés sur iOS annoncés hier, on apprend aujourd'hui que la firme prévoit d'ajouter une fonctionnalité toute simple, déjà présente sur Discord et Slack pour ne citer qu'elles, qui mettra un peu plus en difficulté les pirates souhaitant s'emparer de votre compte. Vous l'aurez compris, on parle ici d'un simple mot de passe.

WhatsApp a trouvé une solution toute simple pour mieux protéger votre compte

Une fois n'est pas coutume, l'information nous vient tout droit du site WABetaInfo, qui a repéré la fonctionnalité dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android. Ce dernier indique qu'après avoir créé son mot de passe, il ne sera pas nécessaire de le rentrer à chaque fois que l'on souhaite consulter ses messages. En revanche, celui-ci sera exigé à chaque nouvelle connexion sur un autre appareil, au même titre que le code de vérification envoyé par SMS.

De plus, WhatsApp laissera à ses utilisateurs le choix de créer ou non un mot de passe. Pour l'heure, seule la version Android semble avoir droit à cette fonctionnalité, mais on imagine mal Meta snober les utilisateurs iOS pour une fonction aussi basique qu'importante. En revanche, aucun signe d'une date de déploiement auprès du grand public à l'heure actuelle.