WhatsApp va enfin proposer cette couche de sécurité basique que tout le monde attend depuis des années

La dernière bêta de WhatsApp pour Android introduit une petite nouveauté qui va faire toute la différence pour ceux qui craignent pour la sécurité de leur compte. Une fonctionnalité qui, là encore, est pourtant présente sur de nombreuses messageries concurrentes.

whatsapp mot de passe
Crédits : WABetaInfo

WhatsApp a beau avoir fait son beurre sur le chiffrement de bout en bout de ses messages, difficile d'affirmer qu'il s'agit de l'application la plus sécurisée de tous les temps. Certes, il faut nécessairement entrer son numéro de téléphone afin d'entrer le code de vérification pour se connecter à son compte, mais n'importe qui ayant accès à votre carte SIM pourra en faire de même. Une couche supplémentaire ne serait donc pas de refus.

Ça tombe bien, Meta semble bien décidé dernièrement à rattraper son retard sur la concurrence. Après l'introduction des messages planifiés sur iOS annoncés hier, on apprend aujourd'hui que la firme prévoit d'ajouter une fonctionnalité toute simple, déjà présente sur Discord et Slack pour ne citer qu'elles, qui mettra un peu plus en difficulté les pirates souhaitant s'emparer de votre compte. Vous l'aurez compris, on parle ici d'un simple mot de passe.

Sur le même sujet — WhatsApp a trouvé la solution pour que vous compreniez enfin ce qu’il se passe quand vous débarquez dans une conversation de groupe

WhatsApp a trouvé une solution toute simple pour mieux protéger votre compte

Une fois n'est pas coutume, l'information nous vient tout droit du site WABetaInfo, qui a repéré la fonctionnalité dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android. Ce dernier indique qu'après avoir créé son mot de passe, il ne sera pas nécessaire de le rentrer à chaque fois que l'on souhaite consulter ses messages. En revanche, celui-ci sera exigé à chaque nouvelle connexion sur un autre appareil, au même titre que le code de vérification envoyé par SMS.

De plus, WhatsApp laissera à ses utilisateurs le choix de créer ou non un mot de passe. Pour l'heure, seule la version Android semble avoir droit à cette fonctionnalité, mais on imagine mal Meta snober les utilisateurs iOS pour une fonction aussi basique qu'importante. En revanche, aucun signe d'une date de déploiement auprès du grand public à l'heure actuelle.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Jusqu’à 180 euros plus cher : le prix des Galaxy S26 fait mal au portefeuille

Les prix des Galaxy S26 sont officiels, ils sont bien plus élevés que ceux des Galaxy S25. On a calculé la différence tarifaire pour chaque modèle et configuration.   Les Galaxy…

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : où précommander les écouteurs Samsung au meilleur prix ?

Samsung vient d’annoncer la sortie de ses nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Très attendue, cette nouvelle génération offre un design complètement repensé et des nouveautés…

Now Nudge arrive sur les Samsung Galaxy pour vous faciliter la vie : comment ça marche ?

Finalement, la fonctionnalité Now Nudge arrivera bien sur One UI 8.5. Une bonne surprise pour les utilisateurs en parallèle de la sortie des Galaxy S26. Maintenant qu’elle est officielle, voyons…

Le Galaxy S26 anticipe nos besoins, et ça change tout dans notre usage du smartphone

Samsung a présenté une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pour ses Galaxy S26. L’automatisation des requêtes permet de valider des actions proposées par le système pour nous faire gagner du…

Galaxy S26 : Boulanger casse déjà les prix avec ces offres de lancement, vite !

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra viennent tout juste de rejoindre la grande famille des smartphones Samsung et, pour fêter cette sortie, Boulanger dévoile des offres irrésistibles pour vous…

Samsung lance les précommandes des Galaxy S26 avec de fortes réductions

Samsung frappe fort pour le lancement des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra avec des réduction inédites lors des précommandes. Voici comment profiter de cette promotion à durée limitée. Voir…

Samsung Galaxy S26 : date de sortie, prix, fiche technique… tout savoir sur les derniers smartphones premium

Dans un marché tendu, Samsung renouvelle sa gamme premium avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ces modèles valent-ils le coup ? Design, performances, autonomie, photo, voici tout ce…

Test Samsung Galaxy Buds4 Pro : le nouveau monstre de basses de Samsung qui veut faire oublier Apple

Présentés en même temps que les Galaxy Buds4 et les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, les Galaxy Buds4 Pro sont positionnés pour affronter les AirPods Pro 3 d’Apple. Le…

Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro sont officiels, Samsung cible carrément les AirPods d’Apple

Lors de sa première conférence Unpacked de 2026, Samsung a officialisé trois Galaxy S26, mais pas uniquement. La firme coréenne a également présenté deux nouvelles paires d’écouteurs : les Galaxy…

Privacy Display : pourquoi cette fonction est-elle réservée au S26 Ultra ?

Les Galaxy S26 sont officiels ! Avec eux débarque le Privacy Display. Une fonctionnalité exclusive au modèle Ultra, le plus onéreux de la gamme. Pourquoi cette chasse gardée ? Il…