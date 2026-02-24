Le marché des voitures électriques grimpe de 14 % en Europe mais Tesla plonge

Le marché des voitures électriques continue de progresser en Europe. Pourtant, Tesla enregistre un net recul de ses immatriculations. Les derniers chiffres montrent un contraste marqué avec la dynamique actuelle du secteur.

L’année 2025 avait déjà marqué un tournant pour le constructeur américain. Tesla a perdu sa place de leader européen des ventes de voitures électriques au profit de Volkswagen. En France, la marque a également subi un net ralentissement, avec des volumes retombés à des niveaux inédits depuis plusieurs années. Les premiers chiffres de 2026 confirment que la tendance reste négative malgré le renouvellement des Model Y.

D’après les données publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles, 189 062 voitures 100 % électriques ont été immatriculées en janvier 2026 dans l’Union européenne, les pays de l’Association européenne de libre-échange et le Royaume-Uni. Un an plus tôt, 165 930 unités avaient été enregistrées. La progression atteint donc 13,9 % sur un an. Dans l’Union européenne seule, la part de marché des modèles électriques passe de 14,9 % à 19,3 %. La France progresse de 52,1 %, l’Allemagne de 23,8 % et le Danemark de 52,7 %. Cette hausse intervient alors que le marché automobile global recule de 3,5 %, signe d’un basculement progressif vers l’électrique.

Tesla chute de 17 % en janvier 2026 malgré un marché de la voiture électrique en pleine croissance

Dans ce contexte porteur, Tesla a immatriculé 8 075 véhicules en janvier 2026 sur l’ensemble UE, Association européenne de libre-échange et Royaume-Uni. Cela représente une baisse de 17 % par rapport à janvier 2025. Dans l’Union européenne seule, le recul est plus limité avec 7 187 unités contre 7 305 un an plus tôt, soit -1,6 %. La baisse plus marquée à l’échelle élargie s’explique notamment par la Norvège, marché historiquement favorable au fabricant, où la fin de certains avantages fiscaux a entraîné une chute des immatriculations.

Si l’on retire Tesla des statistiques, les immatriculations de voitures électriques progressent de 15,9 % sur la zone étudiée. La croissance du marché apparaît donc encore plus dynamique sans le constructeur américain. BYD, de son côté, enregistre 18 242 véhicules en janvier, soit une hausse de 165 % sur un an. Sa part de marché atteint 1,9 %, contre 0,8 % pour Tesla. Dans le même temps, les modèles essence reculent de 28,2 % dans l’Union européenne et le diesel de 22,3 %. Les hybrides rechargeables progressent de 32,2 %, tandis que les hybrides classiques restent la motorisation la plus répandue avec 38,6 % du marché.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pourquoi NordVPN est bien plus qu’un simple VPN : une solution de sécurité à 360°

La sécurité en ligne est devenue une préoccupation quotidienne pour des millions d’internautes, d’où l’adoption croissante des VPN pour la protection des données en ligne. Mais choisir la bonne application…

Voici les offres de précommande pour les Samsung Galaxy S26

Samsung va proposer des offres de précommande pour les Galaxy S26 pendant deux semaines. Découvrez ce que nous concocte la marque avant même l’annonce officielle. Pas besoin d’attendre la conférence…

Dreame H14 : l’aspirateur eau et poussière atteint son prix le plus bas, mais l’offre expire bientôt !

Le ménage est une corvée qui prend du temps, surtout s’il faut passer l’aspirateur et la serpillère ensuite. Le Dreame H14 vous permet d’obtenir un nettoyage optimal en un seul…

AirPods 4 : les excellents écouteurs d’Apple sont à prix cassé sur Amazon

Que ce soit la version avec réduction active du bruit, ou celle sans, les AirPods 4 sont en promotion sur Amazon. Vous avez jusqu’à 25% de réduction sur les écouteurs…

Près d’une publicité sur trois sur Meta mènerait vers une arnaque ou un malware

Les publicités sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Une étude récente révèle une proportion inquiétante d’annonces malveillantes sur Meta. Des millions d’utilisateurs pourraient être…

Nvidia va lancer ses processeurs pour PC portables cette année, Lenovo et Dell déjà intéressés

Certains PC portables, dont des machines des marques Lenovo et Dell, vont être équipés de puces Nvidia dès 2026. Déjà dominant sur le marché des cartes graphiques dédiées, Nvidia veut…

Les prochains smartphones pliables de Samsung vous alerteront quand vous risquez de les abîmer par inadvertance

Des indices laissés dans OneUI 9 nous permettent d’apprendre que les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip intégreront plusieurs fonctionnalités visant à limiter les risques de dégâts. Notamment, l’utilisateur…

Galaxy S26 : une meilleure autonomie, mais une batterie qui se dégrade beaucoup plus vite ?

Les étiquettes énergétiques européennes des Galaxy S26 indiquent une amélioration de l’autonomie, mais aussi une batterie qui se dégrade plus rapidement pour les trois modèles. Une dernière fuite pour la…

La Fédération Française d’athlétisme victime d’un piratage, les données de 11 millions d’adhérents sont dans la nature

Les données personnelles de 11 millions de Français sont désormais entre les mains de pirates après une cyberattaque ayant visé la Fédération Française d’Athlétisme. Les données sont d’ores et déjà…

Huawei lance les FreeBuds Pro 5 avec une réduction de bruit Dual-Engine inédite

Huawei dévoile une nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme. Les FreeBuds Pro 5 misent sur une technologie de réduction de bruit inédite. La marque promet un son plus…