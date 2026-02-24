Le marché des voitures électriques grimpe de 14 % en Europe mais Tesla plonge

Le marché des voitures électriques continue de progresser en Europe. Pourtant, Tesla enregistre un net recul de ses immatriculations. Les derniers chiffres montrent un contraste marqué avec la dynamique actuelle du secteur.

L’année 2025 avait déjà marqué un tournant pour le constructeur américain. Tesla a perdu sa place de leader européen des ventes de voitures électriques au profit de Volkswagen. En France, la marque a également subi un net ralentissement, avec des volumes retombés à des niveaux inédits depuis plusieurs années. Les premiers chiffres de 2026 confirment que la tendance reste négative malgré le renouvellement des Model Y.

D’après les données publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles, 189 062 voitures 100 % électriques ont été immatriculées en janvier 2026 dans l’Union européenne, les pays de l’Association européenne de libre-échange et le Royaume-Uni. Un an plus tôt, 165 930 unités avaient été enregistrées. La progression atteint donc 13,9 % sur un an. Dans l’Union européenne seule, la part de marché des modèles électriques passe de 14,9 % à 19,3 %. La France progresse de 52,1 %, l’Allemagne de 23,8 % et le Danemark de 52,7 %. Cette hausse intervient alors que le marché automobile global recule de 3,5 %, signe d’un basculement progressif vers l’électrique.

Tesla chute de 17 % en janvier 2026 malgré un marché de la voiture électrique en pleine croissance

Dans ce contexte porteur, Tesla a immatriculé 8 075 véhicules en janvier 2026 sur l’ensemble UE, Association européenne de libre-échange et Royaume-Uni. Cela représente une baisse de 17 % par rapport à janvier 2025. Dans l’Union européenne seule, le recul est plus limité avec 7 187 unités contre 7 305 un an plus tôt, soit -1,6 %. La baisse plus marquée à l’échelle élargie s’explique notamment par la Norvège, marché historiquement favorable au fabricant, où la fin de certains avantages fiscaux a entraîné une chute des immatriculations.

Si l’on retire Tesla des statistiques, les immatriculations de voitures électriques progressent de 15,9 % sur la zone étudiée. La croissance du marché apparaît donc encore plus dynamique sans le constructeur américain. BYD, de son côté, enregistre 18 242 véhicules en janvier, soit une hausse de 165 % sur un an. Sa part de marché atteint 1,9 %, contre 0,8 % pour Tesla. Dans le même temps, les modèles essence reculent de 28,2 % dans l’Union européenne et le diesel de 22,3 %. Les hybrides rechargeables progressent de 32,2 %, tandis que les hybrides classiques restent la motorisation la plus répandue avec 38,6 % du marché.