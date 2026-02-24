Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium Galaxy S26.

galaxy unpacked 2026
Crédit : Samsung

Le grand jour est enfin arrivé. Avec quelques semaines de retard sur le calendrier habituel, Samsung va enfin tenir sa grande conférence de début d'année, le Galaxy Unpacked 2026. Cette édition est organisée à San Francisco, et comme d'habitude, elle pourra être suivie en direct via divers canaux de diffusion.

Le Galaxy Unpacked 2026 a lieu le 25 février 2026 à 19 h (heure de Paris). Vous pouvez regarder les annonces en temps réel en streaming vidéo via le site officiel de Samsung. Une autre solution est de visionner l'événement depuis la chaîne YouTube officielle du constructeur. Pour plus de commodité, nous intégrons le flux en question juste ci-dessous, vous n'avez qu'à appuyer (sur mobile) ou cliquer (sur ordinateur) sur la vidéo ci-dessous pour lancer le stream.

Galaxy S26 et Galaxy Buds 4 à l'honneur

La grande star de ce Galaxy Unpacked 2026 est bien sûr la nouvelle génération de smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S26. On espère que le constructeur parviendra encore à nous surprendre avec ce produit, car de nombreuses fuites ont déjà gâché la surprise. On sait par exemple combien coûtent et quelles sont les offres de précommande pour les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra (Samsung a déjà abandonné le modèle Edge).

Une des grandes nouveautés attendues est le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra, un ingénieux système alliant hardware et software permettant de camoufler l'affichage en fonction de l'angle depuis lequel on observe l'écran. Seul l'utilisateur positionné en face peut ainsi voir ce qui est affiché. Samsung a aussi teasé des progrès importants en photographie en basse lumière. La mise à jour One UI 8.5 et son Bixby plus intelligent, ainsi que de nouvelles fonctions d'IA devraient aussi être au programme.

Côté accessoires, pas de montres, mais des écouteurs connectés. Les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro devraient se faire remarquer par leur nouveau design, qui pourrait se rapprocher de celui des AirPods. Des changements au niveau des embouts et du boîtier de recharge seraient aussi opérés sur ces modèles.

Bien entendu, Phonandroid va proposer une couverture complète de l'événement, rendez-vous sur le site pour en savoir plus sur les annonces de Samsung.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le marché des voitures électriques grimpe de 14 % en Europe mais Tesla plonge

Le marché des voitures électriques continue de progresser en Europe. Pourtant, Tesla enregistre un net recul de ses immatriculations. Les derniers chiffres montrent un contraste marqué avec la dynamique actuelle…

Pourquoi NordVPN est bien plus qu’un simple VPN : une solution de sécurité à 360°

La sécurité en ligne est devenue une préoccupation quotidienne pour des millions d’internautes, d’où l’adoption croissante des VPN pour la protection des données en ligne. Mais choisir la bonne application…

Voici les offres de précommande pour les Samsung Galaxy S26

Samsung va proposer des offres de précommande pour les Galaxy S26 pendant deux semaines. Découvrez ce que nous concocte la marque avant même l’annonce officielle. Pas besoin d’attendre la conférence…

Dreame H14 : l’aspirateur eau et poussière atteint son prix le plus bas, mais l’offre expire bientôt !

Le ménage est une corvée qui prend du temps, surtout s’il faut passer l’aspirateur et la serpillère ensuite. Le Dreame H14 vous permet d’obtenir un nettoyage optimal en un seul…

AirPods 4 : les excellents écouteurs d’Apple sont à prix cassé sur Amazon

Que ce soit la version avec réduction active du bruit, ou celle sans, les AirPods 4 sont en promotion sur Amazon. Vous avez jusqu’à 25% de réduction sur les écouteurs…

Près d’une publicité sur trois sur Meta mènerait vers une arnaque ou un malware

Les publicités sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Une étude récente révèle une proportion inquiétante d’annonces malveillantes sur Meta. Des millions d’utilisateurs pourraient être…

Nvidia va lancer ses processeurs pour PC portables cette année, Lenovo et Dell déjà intéressés

Certains PC portables, dont des machines des marques Lenovo et Dell, vont être équipés de puces Nvidia dès 2026. Déjà dominant sur le marché des cartes graphiques dédiées, Nvidia veut…

Les prochains smartphones pliables de Samsung vous alerteront quand vous risquez de les abîmer par inadvertance

Des indices laissés dans OneUI 9 nous permettent d’apprendre que les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip intégreront plusieurs fonctionnalités visant à limiter les risques de dégâts. Notamment, l’utilisateur…

Galaxy S26 : une meilleure autonomie, mais une batterie qui se dégrade beaucoup plus vite ?

Les étiquettes énergétiques européennes des Galaxy S26 indiquent une amélioration de l’autonomie, mais aussi une batterie qui se dégrade plus rapidement pour les trois modèles. Une dernière fuite pour la…

La Fédération Française d’athlétisme victime d’un piratage, les données de 11 millions d’adhérents sont dans la nature

Les données personnelles de 11 millions de Français sont désormais entre les mains de pirates après une cyberattaque ayant visé la Fédération Française d’Athlétisme. Les données sont d’ores et déjà…