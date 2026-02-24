Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium Galaxy S26.

Le grand jour est enfin arrivé. Avec quelques semaines de retard sur le calendrier habituel, Samsung va enfin tenir sa grande conférence de début d'année, le Galaxy Unpacked 2026. Cette édition est organisée à San Francisco, et comme d'habitude, elle pourra être suivie en direct via divers canaux de diffusion.

Le Galaxy Unpacked 2026 a lieu le 25 février 2026 à 19 h (heure de Paris). Vous pouvez regarder les annonces en temps réel en streaming vidéo via le site officiel de Samsung. Une autre solution est de visionner l'événement depuis la chaîne YouTube officielle du constructeur. Pour plus de commodité, nous intégrons le flux en question juste ci-dessous, vous n'avez qu'à appuyer (sur mobile) ou cliquer (sur ordinateur) sur la vidéo ci-dessous pour lancer le stream.

Galaxy S26 et Galaxy Buds 4 à l'honneur

La grande star de ce Galaxy Unpacked 2026 est bien sûr la nouvelle génération de smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S26. On espère que le constructeur parviendra encore à nous surprendre avec ce produit, car de nombreuses fuites ont déjà gâché la surprise. On sait par exemple combien coûtent et quelles sont les offres de précommande pour les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra (Samsung a déjà abandonné le modèle Edge).

Une des grandes nouveautés attendues est le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra, un ingénieux système alliant hardware et software permettant de camoufler l'affichage en fonction de l'angle depuis lequel on observe l'écran. Seul l'utilisateur positionné en face peut ainsi voir ce qui est affiché. Samsung a aussi teasé des progrès importants en photographie en basse lumière. La mise à jour One UI 8.5 et son Bixby plus intelligent, ainsi que de nouvelles fonctions d'IA devraient aussi être au programme.

Côté accessoires, pas de montres, mais des écouteurs connectés. Les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro devraient se faire remarquer par leur nouveau design, qui pourrait se rapprocher de celui des AirPods. Des changements au niveau des embouts et du boîtier de recharge seraient aussi opérés sur ces modèles.

Bien entendu, Phonandroid va proposer une couverture complète de l'événement, rendez-vous sur le site pour en savoir plus sur les annonces de Samsung.