C’est le casque ultime de Bose, celui qui veut fusionner les atouts des QC originaux et ceux du Heaphones 700, ancien très haut de gamme de la marque. Après trois mois sur les oreilles, voici notre verdict.

Bose est de ces marques qui ont bâti leur réputation sur un point précis. Le son Bose, pendant longtemps, puis la réduction de bruit active plus récemment. Voilà les deux héritages du QuietComfort Ultra Headphones que nous testons aujourd'hui. Sorti fin 2023, il nous a accompagnés durant quelques mois, afin de vous apporter un retour complet sur son utilisation, ses qualités, ses défauts. Et suite à une baisse de prix conséquente, nous avons finalement décidé de vous proposer un test complet de ce casque.

Le dernier casque très haut de gamme de Bose date de 2019. Il s'agissait alors du Headphones 700, un modèle qui s'inscrivait en rupture avec les autres casques à réduction de bruit active du constructeur américain. Depuis, on a bien eu un QuietComfort 45 en 2021, mais plus cher et moins complet, il n'arrivait pas à la cheville du Headphones 700.

Incombe donc au QuietComfort Ultra Headphones la lourde tâche de succéder à ce fameux Heaphones 700 qui a tant plu au grand public et à ses testeurs. Et pour ce faire, Bose y intègre toutes ses innovations expérimentées sur sa gamme d'écouteurs à réduction de bruit, les QC Earbuds. Un son sur mesure, une réduction de bruit améliorée et Immersive Audio, le mode d'écoute spatiale “révolutionnaire” de la marque.

Prix et disponibilité

Lancé le 10 octobre 2023, le QC Ultra Headphones était alors affiché à 499,95 euros. Un prix totalement stratosphérique qui lui aurait valu une petite remarque si nous l'avions testé au moment de sa sortie. Bose a depuis revu ses tarifs à la baisse. Comptez 369,99 euros tout de même pour un exemplaire blanc, beige ou noir.

En comparaison, c'est le même prix que le Headphones 700 à sa sortie et surtout on reste sous la barre des 400 euros et donc dans la fourchette coutumière des casques à réduction de bruit active de Bose.

Un mix des meilleurs designs de Bose

Le QC Ultra Headphones joue le mélange des genres en adoptant les styles des Headphones 700 et QuietComfort 45. D'un côté, on a un casque aux oreillettes bombées qui semblent héritées du Heaphones 700 avec un arceau en aluminium qui s'agrandit sans à coups (à faire avant de le porter, contrairement au Headphones 700), mais on abandonne le revêtement inusable en caoutchouc qui faisait office de repose-tête.

Pour cette partie, le nouveau casque de Bose s'inspire des lignes du QuietComfort 45 et de ses prédécesseurs avec du similicuir. D'expérience, on peut dire que ce matériau a tendance à mal vieillir. Le Headphones 700 a mérité un changement de ses coussinets dans notre cas. Et sur le QC Ultra Headphones, cette matière couvre aussi l'arceau et n'est pas interchangeable sur cette zone.

D’un autre côté, il reprend aussi un aspect ô combien pratique des QuietComfort classiques, avec des oreillettes capables de se replier sur elles-mêmes. Et ça, c'est un excellent point pour le transport de ce casque. Bien qu’il soit livré avec une housse très qualitative, celle-ci peut s'avérer encombrante. Plus de compacité est bonne à prendre. On peut chevaucher les oreillettes l'une sur l'autre et ainsi encore réduire l'encombrement, au détriment de la protection du casque qui ne loge plus dans sa housse d'origine, cependant.

Le confort de la première classe

Formé d'aluminium et de cuir synthétique, le Bose QC Ultra Headphones n'est pas du tout désagréable visuellement. Une fois chaussé sur les oreilles, on profite d'un excellent confort. Le poids est très bien réparti et surtout il est faible. Avec 253 grammes, ce QC fait partie des plus légers de sa catégorie.

Les oreillettes sont confortables et même lorsque le mercure monte, on n'éprouve pas de gêne particulière. Mais puisqu’on joue à fond la carte de l’isolation, les oreilles sont hermétiquement cloisonnées. Les sensibles à la chaleur préféreront des écouteurs pour les fortes chaleurs.

L'arceau est aussi bien équilibré, il ne presse pas trop la tête. On peut aisément porter le casque des heures durant. On en viendrait presque à l'oublier. Seul grief, on fera attention à ne pas le porter sous la pluie ou le traîner à la plage. Une raison à cela, le QC Ultra Headphones ne bénéficie d'aucune certification IP et n'est donc pas officiellement résistant ni à l'eau ni à l'introduction de poussière.

Toutes les commandes en deux/trois boutons

Bose revient à des commandes plus traditionnelles avec le QC Ultra Headphones. Il troque la surface tactile multifonction du Headphones 700 par un bouton multifonction. Situé sur l'oreillette droite, il donne accès à la plupart des contrôles du casque :

appui simple : lecture / pause ;

double appui : piste suivante ;

triple appui : retour en arrière ;

appui long : changement de mode.

Juste en dessous de lui, on trouve un autre bouton dédié à la mise en veille et l'appairage Bluetooth. En troisième fonction, il permet de basculer d'une source à une autre en une pression rapide.

Bose n'oublie pas le volume qu'il déporte sur une bande tactile installée dans la courbure de la coque droite. Elle est réactive et peut accueillir une fonction supplémentaire avec un appui long, paramétrable via l'application Bose Music (niveau de batterie, assistant vocal, Spotify).

Toutes ces interfaces tombent rapidement sous le pouce et permettent de piloter confortablement le casque. Notons qu'il n'y a aucune commande sur l'écouteur gauche. À la place, il accueille un port USB-C ainsi qu'un minijack au format 2,5 mm. Bose s'entête à installer ce connecteur bien moins populaire que le 3,5 mm. Et ça, c'est un regret.

Une application bien plus complète

Comme tous les appareils mobiles de Bose, le QC Ultra Headphones fonctionne avec une application dédiée. Bose Music permet d'adresser l'ensemble des fonctions du casque. Longtemps on a pu reprocher aux casques Bose d'être trop limités en fonctionnalités comparées à la concurrence, Sony en tête. Ainsi, le QC45 ne dispose-t-il pas d'égaliseur, de pause active ou de retour arrière.

Mais c'est de l'histoire ancienne avec le QC Ultra Headphones. Comme ses prédécesseurs, il est multipoint, mais il dispose aussi d'une pause active, d'un égaliseur trois bandes et toutes ses commandes sont adressables depuis ses boutons.

Concernant le multipoint, il a gagné en stabilité depuis le Headphones 700 qui pouvait provoquer des microcoupures. La pause active fonctionne bien elle aussi, mais est assez sensible. Croquer dans un sandwich fait bouger les mandibules ce qui est parfois suffisant pour déclencher la pause automatique…

Et toutes ces fioritures peuvent être désactivées et contrôlées dans l'application Bose. En outre, on peut aussi y réassigner le bouton tactile attribué par défaut au mode immersif ou encore définir la durée avant la mise en veille du casque.

Et le silence fut

Ce n'est pas un secret, Bose excelle dans la réduction de bruit active (ANC). Ses casques sont le plus souvent portés en exemple sur ce sujet. Mais la concurrence est rude aujourd'hui avec le Sony WH-1000XM5, l'AirPods Pro Max ou encore le tout récent Sonos Ace.

Cela n'empêche pas le QC Ultra Headphones de s'imposer comme une nouvelle référence de la réduction de bruit active. Couplée à la réduction passive de ses coussinets denses, son électronique réduit les bruits extérieurs tels que les moteurs de bus ou les sifflements d'avion de plus de trois quarts de leur volume.

Pour ce faire, le QC Ultra Headphones se distingue par sa technologie CustomTune initiée sur les QC Earbuds II. Elle ajuste automatiquement l'ANC en fonction de l'audition et de l'environnement de l'utilisateur.

Le casque de Bose bloque correctement les bruits sourds et les bavardages ambiants. Il est un poil moins performant dans les basses fréquences, mais il excelle dans la réduction des médiums, ce qui est idéal pour les espaces ouverts bruyants. Les aigus sont aussi bien diminués si l'on excepte les cris d'enfants qui sont la bête noire des casques à réduction de bruit active, mais qu'il parvient tout de même à mettre bien en retrait.

Contrairement à ses prédécesseurs, il ne possède pas de mode éteint. Trois modes dominent : Silence, Attentif et Immersion, ce dernier correspondant à l'audio spatial de Bose. Mais il est aussi possible de paramétrer ses propres modes via l'application en réglant d'intensité de l'ANC et le coupe-vent (désactivé dans le mode Silence). Son mode Attentif permet une ouverture sonore naturelle dans des environnements moins bruyants comme les rues ou les cafés. Il permet des conversations naturelles.

Au bilan, on tient sans nul doute la meilleure réduction de bruit active du moment. Le QC Ultra Headphones joue ici à armes égales avec l'Apple AirPods Max et parvient à procurer un effet waouh en matière d'ANC.

De l’aptX, mais que pour certains

Le Bose QuietComfort Ultra Headphones se connecte en Bluetooth ou en filaire via son port minijack 2,5 mm. Mais ne comptez pas l'utiliser ainsi lorsque sa batterie est à plat. Il nécessite toujours d'être alimenté pour fonctionner. Ceci dit, ce n'est pas forcément un mal tant on a pu voir la qualité sonore dégringoler sur des casques lorsqu'ils étaient utilisés en passif.

En Bluetooth, il prend en charge trois codecs : le SBC, l'AAC et l'aptX Adaptative. C'est là une petite nouveauté de cette génération, les QC Ultra Earbuds étant aussi compatibles avec ce codec. Pour rappel, ce dernier module automatiquement son débit en fonction des contenus et des obstacles entre la source et le casque. De plus, il a souvent une meilleure latence.

En revanche, il nécessite un appareil compatible. Et là ça se complique puisque celui-ci doit être certifié Snapdragon Sound. Ça élimine tous les smartphones non équipés de Snapdragon (iPhone, Google Pixel, une bonne partie des Samsung Galaxy…) et tous les autres qui n'ont pas ce sacro-saint label. Au final, le choix est assez restreint. Un ajout de codec intéressant sur le papier, mais dans les faits difficile à exploiter.

Le son Bose adapté à vos oreilles

Bose n'a pas violemment changé de recette sonore depuis le Headphones 700. Son successeur s'y prend juste mieux en adaptant son rendu à l'oreille de son porteur via la technologie CustomTune qui envoie un signal dans les oreilles à chaque fois qu'il est chaussé. Lui étant retourné, il lui permet de personnaliser le rendu en fonction de la capacité auditive de l'utilisateur.

D'origine, le QC Ultra Headphones offre une reproduction sonore qui plaira à tous. Son profil audio est résolument orienté vers les basses, fournissant un surplus de profondeur, ce qui peut être agréable pour des morceaux riches en graves comme Tuesdsay de Burak Yeter et Danelle Sandoval.

À côté de cela, il peut avoir tendance à mettre en avant certains instruments ou voix pour donner de l'ampleur aux morceaux. Mais ce choix d'éclaircir le rendu peut être entêtant à haut volume sur des morceaux portés sur les aigus comme Hundred Miles de Yall et Gabriela Richardson.

En termes de précision, les basses sont bonnes et les médiums sont excellents. Les aigus auraient pu mériter un traitement plus soigné. Ils manquent par moment d’un peu de clarté en raison d'une atténuation dans leurs basses fréquences.

Coup de chance, la courbe sonore imposée par Bose n'est pas figée. Un tour dans l'application permet d'ajuster le tir au besoin via l'égaliseur intégré. En comparaison avec son principal rival, le Sony WH-1000XM5, le QC Ultra de Bose offre une expérience sonore différente. Le casque de Sony a un caractère légèrement plus frêle avec un équilibre plus naturel, tandis que celui de Bose offre une richesse et un corps sonore plus marqués.

C'est ensuite une question de préférence, mais le dernier-né du constructeur américain cavale parmi les meilleures références actuelles.

Le son immersif, oui, mais pas tout le temps

C'est la marotte de Bose pour sa nouvelle génération de casques et écouteurs haut de gamme. Le son immersif. Une spatialisation virtuelle censée plonger l'auditeur dans une bulle sonore.

Il ne s'agit pas de Dolby Atmos. Non, Bose travaille directement depuis son casque la conversion de la source stéréo en audio 3D via une puce Snapdragon Sound. Une petite prouesse qui porte ses fruits, mais pas n'importe où.

Après des mois d'utilisation, on s'aperçoit qu'en musique ce mode est anecdotique. Surtout, il a tendance à faire fondre l'autonomie et met trop l'accent sur les graves au détriment du reste du spectre.

En revanche, pour ce qui est des films, séries ou jeux vidéo, difficile désormais de s'en passer. On gagne réellement en profondeur, comme si un système externe était installé et que l'on ne portait pas de casque.

Et le fait que cette audio 3D soit dynamique (le son reste fixe quand on bouge la tête) renforce l'immersion, et ce sans latence perçue.

Attention, on reste sur un système de transformation d’un son stéréophonique et non d'adaptation d'une source Dolby Atmos pensée pour du son immersif. Il faut bien garder ça en tête.

Au final, à consommer avec parcimonie, mais ce mode audio 3D interpelle et sait être convaincant le temps d'un film.

Latence

La latence, c’est le temps qui s’écoule entre le moment où le son est émis par la source et le moment où il est reçu par le casque. S’il est trop élevé, l’oreille capte la différence et on assiste alors à un décalage entre le son et l'image. De fait, rien de dramatique pour de l’écoute musicale ou un podcast. Dans le cas d’un film ou d’un jeu vidéo, c’est autre chose.

Et cette latence est induite par la connectivité Bluetooth. En fonction du codec utilisé, elle est plus ou moins faible. Le QC Ultra Headphones est compatible aptX Adaptative. En soit, il bénéficie donc d’une latence réduite via celui-ci. Mais comme dit plus haut, ce codec ne s’enclenche que sur les appareils siglés Snapdragon Sound.

Ayant sous la main un Motorola Razr 50 Ultra, nous avons pu tester cette latence optimale. Et force est de constater qu’elle est réduite à néant. Sur le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l’expérience en Bluetooth est identique à celle avec les haut-parleurs en aptX Adaptative. La latence n’est pas perceptible.

A contrario, en AAC, on discerne nettement le laps de temps qui s’écoule entre le moment où notre tortue se réceptionne après un saut et le son qui doit accompagner ce mouvement. Mais c’est le lot de nombreux écouteurs et casques Bluetooth. Et au final, on s’habitue et ce n’est pas plus gênant que cela si l’on ne joue pas à des jeux compétitifs.

Et quand il s’agit de regarder des films ou des séries, aucun problème avec les services de streaming comme Netflix, Disney+ ou myCanal. Tous intègrent un algorithme de compensation de la latence, qui détecte automatiquement le décalage et le corrige.

Toujours un maître en appels

Le Headphones 700 était un champion en matière d'appels téléphoniques. Bose avait mis le paquet pour isoler au mieux la voix de son porteur. Le QC Ultra Headphones veut perfectionner cette partie en s'équipant de pas moins de cinq micros par écouteur, soit un de plus que son aîné.

Et le résultat est toujours aussi probant. On conserve donc un très bon casque pour les appels, mais plus forcément meilleur que Sony et son WH-1000XM5. Le casque de Bose a malheureusement tendance à un poil compresser la voix, lui faisant perdre de son naturel. De plus, s'il éteint correctement la plupart des bruits extérieurs, il se fait avoir par des sons brutaux et soudains.

Bose demeure excellent en matière d'appels mains libres, mais c'est désormais une référence parmi d'autres.

Enfin une autonomie solide

Bose donne son casque pour 24 heures d'autonomie en modes Silence et Attentif, et 18 heures en mode son immersif. Sur le papier, on est en dessous des meilleurs du marché. On pense ici aux Sony WH-1000XM5 et Sennheiser Momentum 4. Et la bonne surprise tombe puisqu'il s'avère que nous avons réussi à tenir près de 30 heures avec ce casque sur nos oreilles, en AAC, à volume soutenu et avec la réduction de bruit active. De fait, il est aussi bon que son concurrent de chez Sony et autorise à partir tout un week-end sans prendre de chargeur.

C'est moins valable si l'on sollicite le son immersif de Bose. Là, la note est plus salée. On tombe à moins de 20 heures d'autonomie, comme annoncé. Quand on vous dit que cette fonction est à utiliser avec parcimonie, c'est aussi pour préserver l'autonomie.

D'aucuns diront que c'est le même constat que nous faisions sur les écouteurs QC Ultra Earbuds, mais on passait alors de six heures à quatre heures, ce qui était bien plus préjudiciable. Là on conserve suffisamment d'autonomie pour ne pas (trop) en tenir rigueur au QC Ultra Headphones.

Quant à la charge, elle s'effectue en USB via le câble fourni ou un autre. Elle dure environ deux heures si le casque est totalement vide.