Raspberry Pi annonce la sortie d'un écran tactile 5 pouces, plus compact que celui de 7 pouces déjà disponible. Son prix est une bonne surprise. Voyons ce qu'il a dans le ventre.

Les mini-ordinateurs Raspberry Pi ont plusieurs avantages. Leur taille bien sûr, permettant de les intégrer à peu près n'importe où, leurs prix très intéressants et leur grande modularité. Sur ce dernier point, force est de constater que les possibilités sont nombreuses : du simple adaptateur de connectiques à la carte son, en passant par des objectifs de caméras, il y a le choix.

Vous pouvez même ajouter un écran tactile si vous le souhaitez. Et ça tombe bien, pour étoffer sa gamme, Raspberry annonce une nouvelle dalle. Après l'écran de 7 pouces, voici venir son petit frère de 5 pouces, le Touch Display 2. De quoi donner vie à vos projets nécessitant de rester le plus compact possible sans sacrifier le confort d'utilisation. Voyons ce qui se cache là-dessous.

Le nouvel écran 5 pouces pour Raspberry Pi ajoute l'image à vos projets pour pas cher

Le Touch Display 2 est un donc écran de 5 pouces de diagonale affichant une définition de 720 x 1280 pixels. La zone active mesure 62 x 110 mm exactement. La dalle est par défaut orientée en portrait, usage pour lequel elle est destinée à l'origine. Son angle de vision de 85°. Elle est compatible avec tous les modèles de Raspberry Pi , sauf les deux qui ne possèdent pas le connecteur DSI nécessaire, à savoir les Raspberry Pi Zero et Zero 2 W. Côté tactile, elle détecte jusqu'à 5 points de contact simultanés.

En terme de fonctionnement, le maître-mot est “simplicité”. L'écran “est prêt à l'emploi et compatible avec les pilotes Linux : aucun calibrage manuel requis, pas de recherche dans l'arborescence des périphériques ni de problèmes avec des contrôleurs tactiles incompatibles. Connectez-le à votre Raspberry Pi […] et vous obtenez un écran multipoint parfaitement fonctionnel“, lit-on sur le blog de Raspberry Pi. Le Touch Display 2 est déjà en vente chez les revendeurs Raspberry Pi agréés au prix de 45 €.