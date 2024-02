Android : la fusion entre Quick Share et Nearby Share a eu lieu, le partage de fichiers devient plus simple

Quelques jours après l’annonce officielle, Google et Samsung viennent d’unir leur force pour faciliter le partage de fichiers sur Android. Leurs solutions respectives, à savoir Nearby Share et Quick Share, ne sont désormais plus qu’une seule entité. Néanmoins, il semblerait que certaines fonctionnalités aient disparu en chemin.

Lors du CES 2024, Google et Samsung ont annoncé un partenariat qui, à terme, viendrait enfin simplifier les solutions de partage de fichier sur Android. À l’heure actuelle, les utilisateurs de smartphones Galaxy ont en effet le choix entre deux possibilités : Quick Share, la solution de Samsung, et Nearby Share, la solution de Google. Avec la fusion de leurs services, les deux constructeurs promettent le meilleur des deux mondes dans une seule solution.

Enfin presque. Cette fusion a finalement eu lieu aujourd’hui. Concrètement, celle-ci permet aux utilisateurs de smartphones Galaxy de partager des fichiers avec des appareils ne faisant pas partie de l’écosystème Samsung — à noter qu’il était déjà possible d’envoyer des fichiers vers un PC Windows. Une excellente nouvelle donc, mais qui s’accompagne d’une légère déception du côté des fonctionnalités.

Nearby Share s’intègre dans Quick Share sur les smartphones Galaxy

Comme le note le journaliste Mishaal Rhaman, on peut notamment déplorer l’absence d’option pour générer un lien de téléchargement temporaire pour télécharger les fichiers, fonctionnalité qui était pourtant disponible dans le Quick Share d’avant fusion. De même, le partage privé, qui permettait de temporairement chiffrer un fichier le temps du téléchargement, a lui aussi disparu sans que l’on ne sache pourquoi.

En revanche, l’arrivée de Nearby Share a tout de même apporté une fonctionnalité très pratique pour gagner du temps. Désormais, il est possible depuis le menu de partage d’accéder à la liste des appareils à proximité pouvant recevoir le fichier à l’aide de Quick Share. De cette manière, il n’est plus nécessaire d’ouvrir l’application pour envoyer un fichier. On notera que cette fonctionnalité a déjà été aperçue sur les Google Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro et OnePlus 11 au cours des derniers mois.

