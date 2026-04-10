Google va simplifier le partage de proximité sur Android : sa solution s’annonce déjà plus complète que celle d’Apple

Google travaille à faciliter le partage de proximité entre smartphones Android grâce à une nouvelle fonctionnalité inspirée de NameDrop d’Apple, mais qui va encore plus loin en matière de données échangées. L’interface utilisateur a fuité et elle dévoile son fonctionnement : voici tap to Share.

Simplifier le transfert de fichiers semble être l’un des chevaux de bataille de Google ces derniers temps. Après avoir opéré un véritable tour de force en amorçant l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, la firme de Mountain View s’apprête désormais à faciliter le partage de proximité entre smartphones Android.

Comment ? Grâce à Tap to Share. Il s’agit d’une fonction inédite inspirée de NameDrop d’Apple, à la différence qu’elle va encore plus loin. Si la solution de la marque à la pomme se limite aux transferts de contacts, Tap to Share prend en charge davantage de données. Voici un aperçu de l’interface utilisateur de cette option inédite, qui dévoile son fonctionnement concret.

Tap to Share va enfin simplifier le partage de proximité entre deux appareils Android

Ayant été repérée dans les versions fuitées de One UI 9 et au sein des versions bêta et Canary d’Android, la fonction Tap to Share devrait être déployée sur de nombreux appareils Android. Mais que peut-on en attendre réellement ? Ce sont nos confrères d’Android Authority qui nous en offrent un bel aperçu, puisqu’ils sont parvenus à activer l’interface utilisateur via la version 26.15.31 des Google Play Services.

Tap to Share, en plus de permettre le partage instantané de coordonnées de contact, permettra celui des photos, des vidéos, des liens, des localisations et « bien plus ». Pour l’utiliser, un prérequis est nécessaire : les smartphones devront être déverrouillés – comme pour NameDrop. Là où Tap to Share se différencie également de la fonction d’Apple, c’est sur le positionnement des appareils.

Si pour utiliser NameDrop il suffit de coller les iPhone au niveau de leur tranche supérieure, Tap to Share opte pour le chevauchement du haut des deux smartphones Android, de manière à voir les deux écrans. Il faut ensuite les maintenir dans cette position jusqu’à ce qu’ils « brillent ». Si cela échoue, Google conseille de coller les appareils dos à dos. Ce positionnement répond à la diversité de placement des puces NFC.

La fonctionnalité n’a pas encore été officialisée par la firme de Mountain View, mais elle pourrait l’être lors du déploiement de la version stable d’Android 17 attendue pour le mois de juin prochain.