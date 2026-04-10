Google va simplifier le partage de proximité sur Android : sa solution s’annonce déjà plus complète que celle d’Apple

Google travaille à faciliter le partage de proximité entre smartphones Android grâce à une nouvelle fonctionnalité inspirée de NameDrop d’Apple, mais qui va encore plus loin en matière de données échangées. L’interface utilisateur a fuité et elle dévoile son fonctionnement : voici tap to Share.

samsung galaxy a37 a57 officiel

 

Simplifier le transfert de fichiers semble être l’un des chevaux de bataille de Google ces derniers temps. Après avoir opéré un véritable tour de force en amorçant l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, la firme de Mountain View s’apprête désormais à faciliter le partage de proximité entre smartphones Android.

Comment ? Grâce à Tap to Share. Il s’agit d’une fonction inédite inspirée de NameDrop d’Apple, à la différence qu’elle va encore plus loin. Si la solution de la marque à la pomme se limite aux transferts de contacts, Tap to Share prend en charge davantage de données. Voici un aperçu de l’interface utilisateur de cette option inédite, qui dévoile son fonctionnement concret.

Tap to Share va enfin simplifier le partage de proximité entre deux appareils Android

Ayant été repérée dans les versions fuitées de One UI 9 et au sein des versions bêta et Canary d’Android, la fonction Tap to Share devrait être déployée sur de nombreux appareils Android. Mais que peut-on en attendre réellement ? Ce sont nos confrères d’Android Authority qui nous en offrent un bel aperçu, puisqu’ils sont parvenus à activer l’interface utilisateur via la version 26.15.31 des Google Play Services.

Tap to Share, en plus de permettre le partage instantané de coordonnées de contact, permettra celui des photos, des vidéos, des liens, des localisations et « bien plus ». Pour l’utiliser, un prérequis est nécessaire : les smartphones devront être déverrouillés – comme pour NameDrop. Là où Tap to Share se différencie également de la fonction d’Apple, c’est sur le positionnement des appareils.

Si pour utiliser NameDrop il suffit de coller les iPhone au niveau de leur tranche supérieure, Tap to Share opte pour le chevauchement du haut des deux smartphones Android, de manière à voir les deux écrans. Il faut ensuite les maintenir dans cette position jusqu’à ce qu’ils « brillent ». Si cela échoue, Google conseille de coller les appareils dos à dos. Ce positionnement répond à la diversité de placement des puces NFC.

La fonctionnalité n’a pas encore été officialisée par la firme de Mountain View, mais elle pourrait l’être lors du déploiement de la version stable d’Android 17 attendue pour le mois de juin prochain.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Prove You’re Human : ce jeu promet de vous retourner la tête, voilà pourquoi vous ne devez absolument pas le rater

Hier soir s’est tenue la Triple-i Initiative, un événement regroupant plusieurs studios et éditeurs de jeux vidéo indépendants venus faire leurs annonces. Si beaucoup de titres semblent très prometteurs, un…

YouTube Premium augmente discrètement ses prix aux États-Unis : bientôt en France ?

Les utilisateurs américains de YouTube Premium ont eu la mauvaise surprise de constater l’augmentation du tarif de leur abonnement. L’annonce s’est faite presque en silence pour ne pas s’attirer les…

Cette fonction des Samsung Galaxy S26 exclusive aux États-Unis pourrait bientôt gagner d’autres modèles et d’autres pays

Samsung s’est associé à Google pour proposer aux propriétaires de smartphones Galaxy la fonction de détection d’arnaques dans sa propre application Téléphone. Mais elle est réservée à la gamme Galaxy…

La refonte de Google Wallet commence à arriver, la voici en vidéo

Le portefeuille numérique Google Wallet déploie progressivement son nouveau design et ses nouvelle fonctionnalités. Voyons à quoi l’application ressemble et ce qu’elle permet de faire désormais. Si vous utilisez Google…

Ce bug d’affichage sur Windows 10 et 11 ne sera jamais corrigé, et Microsoft l’assume

Windows 10 et 11 affichent parfois une heure incorrecte sur un écran spécifique. Microsoft vient de confirmer officiellement que ce bug ne sera jamais corrigé. La raison donnée par la…

Il fait tourner macOS X sur une Nintendo Wii pour prouver que c’est possible

On lui avait dit que ça ne fonctionnerait jamais, alors il a voulu prouver à tout le monde que les défaitistes se trompaient. Et après des années de travail acharné,…

Windows 11 : ça y est, Copilot commence à disparaître de certaines applications… sans pour autant vraiment partir

La dernière version du Bloc-notes apporte un petit changement qui en dit long sur la stratégie de Microsoft concernant Windows 11. En effet, le nom Copilot a complètement disparu de…

Smartphones Pixel : Google va enfin combler le plus gros manque de sa messagerie vocale dopée à l’IA

Google a développé plusieurs options pour faciliter la gestion des appels. Parmi elles figure Prendre un message – baptisée Take a Message dans la langue de Shakespeare. Pratique, elle n’en…

Signal : le FBI retrouve des messages malgré la suppression de l’application, comment est-ce possible ?

Lors d’un procès, le FBI a pu présenter au tribunal des messages reçus sur Signal, alors que l’application n’était plus présente sur l’iPhone de la personne concernée. Il y a…

Cette Tesla pas chère que tout le monde attendait serait de nouveau en développement

Un petit SUV électrique accessible signé Tesla serait de retour après deux ans d’absence. Le constructeur aurait relancé les discussions avec ses fournisseurs en coulisses. Une volte-face surprenante, alors que…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.