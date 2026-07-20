Microsoft n’arrive plus à réparer ce bug de Windows 11 qui bloque des PC au démarrage

Le renouvellement des certificats de sécurité de Windows 11 vire au casse-tête depuis des mois. Microsoft a réuni les grands fabricants pour tenter d'éteindre l'incendie. Plusieurs pannes graves résistent pourtant à toutes les solutions proposées.

Le démarrage sécurisé protège un ordinateur dès son allumage en vérifiant que seuls des programmes de confiance se lancent. Ce mécanisme repose sur des certificats numériques, dont beaucoup arrivent en fin de vie cette année. Leur remplacement devait rester transparent pour la plupart des utilisateurs. Nous avions pourtant vu que cette mise à jour de Windows 11 échouait en silence sur des millions de PC. Certains ordinateurs perdent alors des protections essentielles face aux logiciels malveillants les plus furtifs, souvent sans le moindre signe visible.

Cette transition pose surtout problème sur les ordinateurs les plus anciens. Le remplacement des certificats déclenche parfois des redémarrages en boucle que Microsoft peine à expliquer. Sur ces machines, un PC sous Windows 11 peut redémarrer plusieurs fois durant les mises à jour de démarrage sécurisé. Beaucoup d'appareils réclament même une correction manuelle dans leur firmware, une opération délicate et mal documentée. Débordé par les plaintes, l'éditeur a organisé une session spéciale avec les grands fabricants pour répondre aux administrateurs.

Les PC HP et Dell restent les plus touchés par les blocages de démarrage sous Windows 11

Cette rencontre baptisée OEM Secure Boot Office Hours s'est tenue le 15 juillet avec Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ou encore Xiaomi. Selon Windows Latest, une bonne partie des pannes signalées est restée sans explication à la fin de la séance. Un administrateur gérant plus de 7 000 ordinateurs portables du fabricant américain a décrit des blocages persistants même avec le dernier micrologiciel installé. Ni le constructeur ni Microsoft n'ont su lui proposer de correctif. Le problème viendrait de configurations incohérentes dans toute l'industrie du PC.

Les machines de HP et Dell figurent parmi les plus affectées par ces dysfonctionnements. Plusieurs restent bloquées sur un écran de récupération à chaque redémarrage, ce qui rend l'ordinateur inutilisable. Microsoft a déjà suspendu le déploiement sur certaines combinaisons d'appareils jugées trop risquées. L'éditeur doit pourtant révoquer les anciens certificats au second semestre. Les PC non conformes ne pourront alors plus démarrer normalement, ce qui place les administrateurs face à une échéance intenable.