Voici la nouvelle interface Xbox Cloud Gaming, un premier aperçu de la future expérience Xbox ?

La version web du Xbox Cloud Gaming se dote d'une toute nouvelle interface. Elle devrait servir de base aux UI d'autres supports, que ce soit sur console ou l'app PC.

Microsoft annonce une expérience web repensée pour Xbox Cloud Gaming. Les développeurs ont effectué une refonte de l'interface et ont modernisé le parcours utilisateur ainsi que le système de navigation. D'une manière générale, le site web permettant de jouer à ses jeux Xbox en streaming sur navigateur offre un design plus proche de ce que l'on connait sur les consoles de la marque et devient plus intuitif.

Patrick Siu, cadre de Xbox, explique que cette nouvelle version de Xbox Cloud Gaming pour le web “jette les bases d'une capacité à créer plus rapidement de nouvelles expériences pour les joueurs”. On comprend ici que le site web du Xbox Cloud Gaming fait office de laboratoire et que bon nombre de nouveautés introduites ici devraient prochainement être déployées dans d'autres environnements, comme les futures consoles Xbox ou l'application Xbox PC de Windows.

La version web du Xbox Cloud Gaming fait peau neuve

On remarque l'ajout d'une nouvelle section Bibliothèque qui regroupe l'ensemble des jeux que l'on a à disposition, lorsque l'écran d'accueil affiche les derniers jeux lancés et les titres multijoueurs sur lesquels il est possible de rejoindre des amis. Les animations ont aussi été retravaillées, et on observe que certains éléments d'interface ont été arrondis.

La nouvelle UI de Xbox Cloud Gaming pour le web est disponible dès à présent pour les membres du programme Xbox Insiders. Voici comment l'activer :

Rendez-vous sur xbox.com/play depuis votre navigateur compatible et connectez-vous avec votre compte Xbox.

Une fois connecté sur xbox.com/play, accédez aux Paramètres et assurez-vous que l'option « Fonctionnalités en avant-première » est activée.

Saisissez play.xbox.com dans votre navigateur.

Xbox précise qu'après avoir activé l’option, l’affichage des messages et des liens peut prendre jusqu’à 10 minutes. Pour accélérer le processus, vous pouvez essayer de vous déconnecter puis de vous reconnecter. Vous pouvez revenir à l'ancienne interface en vous rendant à l'adresse URL habituelle : xbox.com/play.

L'éditeur espère obtenir les avis des utilisateurs pour améliorer l'interface avant son déploiement à l'ensemble des joueurs, et son probable portage sur d'autres supports.