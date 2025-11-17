Google Play Store : trouvez en un clin d’œil où votre prochaine série est disponible grâce à ce nouvel outil ultra-pratique

Avis aux amateurs de films et séries en streaming qui ont parfois du mal à savoir où trouver facilement le contenu qu’ils souhaitent regarder : Google lance un nouvel outil ultra-pratique, directement dans le Play Store – qui devient bien plus qu’un simple magasin d’applications.

Pour regarder un contenu en streaming, deux situations s’offrent généralement à vous. Soit vous avez une idée floue de ce que vous voulez voir et alors vous écumez les différentes plateformes de streaming (parfois pendant de longues minutes) à la recherche de votre prochaine série, soit vous avez une envie bien précise de ce que vous souhaitez visionner. Et là, la question qui se pose à vous : où trouver cette série (ou ce film) qui vous fait de l’œil ?

Plusieurs solutions existent pour le découvrir. Vous pouvez taper le titre dans les barres de recherche de toutes les plateformes de streaming dont vous disposez – mais c’est loin d’être la solution la plus efficace. Sinon, une recherche Google est un bon commencement, bien qu’il faille parfois pousser un peu la recherche pour trouver la bonne information. Quant à Gemini, les résultats qu’il fournit ne sont pas toujours les plus récents. Qu’à cela ne tienne : Google lance un nouvel outil directement dans le Play Store pour savoir rapidement où trouver votre prochaine série.

Cette nouvelle fonctionnalité du Play Store vous permet de trouver en un clin d’œil où regarder votre prochaine série

Après avoir proposé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de trouver la bonne application sur le Play Store sans même qu’ils sachent son nom, Google continue de l’améliorer pour en faire bien plus qu’un simple magasin d’applications. La firme de Mountain View ajoute une nouvelle section « Où regarder » (ou Where to watch dans la langue de Shakespeare) : elle s’affiche dans les résultats lorsque vous cherchez un film ou une série. Apparaît alors une liste des applications de streaming où le contenu recherché est disponible.

Passer par le Google Play Store pour trouver rapidement et facilement où est diffusée votre prochaine série présente plusieurs avantages. Premièrement, vous pouvez installer les plateformes de streaming que vous ne possédez pas encore pour visionner – moyennant un abonnement au service – le contenu désiré.

De plus, selon nos confrères d’Android Authority, les résultats du Play Store semblent plus fiables que ceux de Gemini. Toutefois, les résultats de recherche du magasin d’applications de Google n'étant pas liés à vos comptes de streaming, certaines informations manquent, telles que la présence de pub ou la nécessité d’abonnements additionnels. Cela reste malgré tout une initiative bienvenue de la part de la firme de Mountain View.