Quel PC portable offrir à Noël ? Nos idées cadeaux de dernière minute qui valent vraiment le coup

Trouver le cadeau idéal pour Noël peut être un vrai casse-tête. Offrir un PC portable est une excellente idée de cadeau qui fera plaisir à la plupart des gens, qu’il s’agisse d’un étudiant, d’un professionnel, d’un passionné de gaming ou de toute personne pour qui un ordinateur portable serait un compagnon indispensable au quotidien.

Nous avons préparé pour vous une sélection de PC portables à offrir pour Noël. Elle couvre toutes les catégories, que ce soit en termes de budget et de type d’ordinateur portable. En fonction de la personne à qui vous l'offrez, vous trouverez dans cette sélection le modèle parfait à mettre au pied du sapin.

MacBook Air M2 : puissance et légèreté, le cadeau de Noël qui ne décevra pas

Apple MacBook Air 2022 (M2) au meilleur prix Fnac 718.99€ Découvrir l'offre

Amazon 749€ Découvrir l'offre

Rakuten 749.99€ Découvrir l'offre

Darty 766.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 786€ Découvrir l'offre

Cdiscount 798€ Découvrir l'offre

Boulanger 799€ Découvrir l'offre

Carrefour 833.15€ Découvrir l'offre

Pc Componentes FR 859€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 899.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

On le trouve désormais très souvent sous la barre des 800 €, hors promo. Si vous recherchez un MacBook relativement récent sans y mettre une fortune, c’est le modèle qui offre le meilleur rapport qualité-prix en ce moment. Lancé à 1 199 €, le MacBook Air de 2022 est actuellement au meilleur prix à 724 € chez Boulanger (hors markeplace) avec le code promo NOEL25.

Pour ce tarif-là, il offre d’excellentes performances et une bonne efficacité énergétique grâce à sa puce M2. Ce MacBook est fluide et confortable pour les tâches du quotidien, que ce soit pour de la bureautique, le multitâche, la navigation web et le streaming. Il offre par ailleurs une bonne puissance pour faire du graphisme et du montage à intensité modérée. Enfin, le Macbook air M2 offre une bonne autonomie, allant jusqu’à 18 heures.

ASUS Chromebook 14 : pratique et pas cher, une valeur sûre pour les étudiants

Asus Chromebook 14 Boulanger 299.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 299.99€ Découvrir l'offre

Les Chromebooks sont réputés pour leur rapport qualité-prix compétitif, alliant performance et légèreté pour des tarifs abordables. Le genre d’ordinateur portable dont raffolent les étudiants. Le Chromebook 14 est un modèle populaire d’Asus. La référence proposée ici dispose d’un processeur Intel Core i3 1315U épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage EMMC.

Pour un Chromebook, c’est une configuration solide qui garantit une belle fluidité, sachant que le système Chrome OS est très léger et ne nécessite pas énormément de puissance pour tourner de manière optimale. L’Asus Chromebook 14 dispose par ailleurs d’un écran tactile de 14 pouces, pratique pour travailler et qui a une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Il est extrêmement léger (1,28 kg) et offre une autonomie allant jusqu’à 10 heures. Boulanger le propose ici dans un pack incluant souris et housse, à 299 € au lieu de 399 € pour Noël. Une idée de cadeau parfaite pour un étudiant ou toute personne qui recherche un ordinateur simple, mais performant pour travailler ou se divertir.

Asus Vivobook 15 : un ordinateur portable polyvalent

Asus Vivobook 15 Cdiscount 449.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 585.26€ Découvrir l'offre

Fnac 593.27€ Découvrir l'offre

Carrefour 613.53€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 629.93€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 638.28€ Découvrir l'offre Plus d'offres

L’un des modèles les plus appréciés d’Asus. Et pour cause, il offre un bon compromis entre prix et performances, avec un design élégant et passe-partout. Le genre de PC portable qui irait à presque tout le monde.

Le modèle de notre sélection arbore un écran Full HD de 15,6 pouces et embarque un processeur Intel Core 5 120U épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Lenovo Ideapad Slim 3 : pas cher, avec de solides arguments

Lenovo Ideapad slim 3 Cdiscount 499.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 634.7€ Découvrir l'offre

Carrefour 669.61€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 688.81€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 702.5€ Découvrir l'offre

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 se décline en différentes configurations qui le positionnement en entrée de gamme ou en milieu de gamme. Les variantes équipées d’un processeur Ryzen 5 offrent le meilleur rapport performances-prix. En ce moment, la version équipée d’un Ryzen 5 7520U, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD est à moins de 550 € sur Cdiscount.

Elle est en effet en promotion à 429 € au lieu de 629 € à quelques jours de Noël, ce qui correspond à une réduction de 32%. Vous réalisez une économie de 200 €. C’est un PC portable solide à moins de 500 € et une idée cadeau pertinente si vous recherchez un modèle universel qui pourrait convenir à presque tout le monde pour travailler et se divertir.

Microsoft Surface Pro 12 : une excellente tablette-PC, entre mobilité et performances

Microsoft Surface Pro 12 2025 Fnac 779.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 779.99€ Découvrir l'offre

Amazon 829.99€ Découvrir l'offre

Darty 861.8€ Découvrir l'offre

Carrefour 885.3€ Découvrir l'offre

Rakuten 895€ Découvrir l'offre

Cdiscount 926.48€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 951.63€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1099.95€ Découvrir l'offre Plus d'offres

À mi-chemin entre tablette et PC portable, le Surface Pro de Microsoft est l’un des très rares sous Windows à offrir cette belle polyvalence. Elle est parfaite pour les professionnels, les étudiants et pour tout utilisateur qui recherche de la mobilité avec une tablette Windows pouvant se transformer en PC portable grâce à un cover clavier. C’est donc l’équivalent de l’iPad Pro chez Microsoft.

Pour Noël, le dernier Surface Pro 12 qui est sorti en 2025 fait l’objet d’une grosse réduction chez la Fnac. Il est en effet à 779 € au lieu de 1 149 € avec le code promo PC50, ce qui correspond à une réduction de plus de 30%. Vous économisez 370 €. Ce modèle certifié Copilot+ est équipé d’une puce ARM, en l’occurrence le Snapdragon X Plus qui est épaulé ici par 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Comme son nom l’indique, le Surface Pro 12 dispose d’un écran tactile de 12 pouces (2196 x 1464 pixels). Il est assez grand pour une tablette, tout en offrant un format compact pour un PC portable passe-partout.

Lenovo LOQ 15 : un PC portable gamer pas cher pour Noël

Lenovo LOQ 15 (RTX 4050) Cdiscount 799.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 891.5€ Découvrir l'offre

Fnac 904.14€ Découvrir l'offre

Carrefour 939.85€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 968.33€ Découvrir l'offre

Le Lenovo LOQ est un laptop gaming très populaire pour son excellent rapport qualité-prix. Il est en promotion actuellement sur Cdiscount à moins de 750 € avec le code promo 50PC. Pour ce prix-là, il dispose d’une carte graphique GeForce RTX 4050 et d’un processeur Core i5-12600HX épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Cette configuration offre des performances confortables en Full HD, d’autant que la carte graphique a un TGP de 105W, soit une puissance proche du maximum. L’écran Full HD est au format de 15 pouces et offre un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz.

Le Lenovo LOQ 15 est une bonne idée de cadeau si vous voulez offrir un PC portable gamer. Il n’est pas cher, est assure de belles performances en 1080p. Seul bémol, il est vendu sans Windows 11, mais vous pouvez l’installer facilement et vous offrir une licence à moins de 20 €.

Lenovo Legion 15 : un rapport qualité-prix imbattable

Lenovo Legion 5 (RTX 5070) Cdiscount 1299.99€ Découvrir l'offre

Carrefour 1538.54€ Découvrir l'offre

Rakuten 1539.75€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 1606.62€ Découvrir l'offre

Pour les gamers plus aguerris, le Legion 5 offre des conditions de jeu plus confortables. Le modèle de notre sélection dispose d’une RTX 5070, une carte graphique taillée pour une expérience sans compromis en 1440p, avec ou sans Ray Tracing. Elle est accompagnée d’un processeur Intel Core i7-13650HX, avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En plus d’être excellent pour le gaming, ce modèle offre également des conditions idéales pour de la création graphique. Les Legion on la particularité d’afficher un design sobre, ce qui est parfait pour ceux qui aiment la discrétion, sans les traits distinctifs habituels des modèles gaming. Cette version est également vendue sans Windows, mais encore une fois, on trouve facilement des licences à moins de 20 €.

Nous voici à la fin de notre sélection qui se veut représentative. Vous y trouverez sans doute l’idée cadeau idéale pour Noël. Que vous recherchiez un MacBook, un Chromebook pas cher, un ordinateur portable pour travailler ou se divertir, et enfin un modèle gamer performant à un prix raisonnable.

A lire également :