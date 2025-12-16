L’iPhone 16 devient enfin accessible avec cette offre, il n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Alors qu’il est toujours affiché à 869 € sur le site officiel d’Apple, l’iPhone 16 passe à prix cassé en reconditionné sur Certideal. En cumulant l’offre en cours avec le code XMAS15, vous pouvez vous offrir l’iPhone à 634,99 € seulement. À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est un joli cadeau à glisser sous le sapin !

Les iPhone vous font de l’oeil mais votre budget est limité ? Les modèles les plus récents sont affichés autour de 1000 €, mais en faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites beaucoup moins chères.

L’iPhone 16 est sorti l’année dernière à 969 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. Depuis la sortie du récent iPhone 17, son prix a chuté à 869 € sur le site officiel d’Apple. Ça reste un prix très élevé pour la plupart des ménages.

Certideal propose des iPhone à prix cassé. Vous pouvez ainsi trouver l’iPhone 16 affiché à 649,99 € dans un état Correct, 674,99 € dans un Très bon état, 684,99 € dans un Parfait état ou 729,99 € dans un état Premium. Et avec le code XMAS15, vous avez 15 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix à 634,99 € seulement pour le modèle le moins cher. C’est une affaire !

En plus, les iPhones vendus par Certideal sont reconditionnés en France, en interne et garantis 30 mois. Et si finalement vous changez d'avis, vous avez 30 jours pour renvoyer votre smartphone.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16 ?

Même si ce modèle est sorti l’année dernière, l’iPhone 16 reste en 2025 un smartphone haut de gamme aux caractéristiques avancées. On retrouve ainsi la puissante puce A18 qui est 30 % plus performante que la précédente génération. De plus, les fonctionnalités du téléphone sont boostées par Apple Intelligence.

Au niveau du design, Apple conserve le look emblématique de ses smartphones. Mais ce modèle embarque un bouton physique qui permet de contrôler l’appareil photo et un bouton d’action personnalisable qui remplace l’ancien interrupteur du mode silencieux.

L’iPhone 16 est par ailleurs doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces et d’un double module photo composé d’un capteur principal de 48 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. Enfin, pour l’autonomie, l’iPhone 16 peut atteindre les 27 heures d’utilisation, ce qui vous offre une autonomie confortable.