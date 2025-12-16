Renault l’a fait ! La nouvelle Twingo électrique passe sous la barre symbolique des 15 000€ avec le bonus écologique

Dans un communiqué de presse, Renault lève enfin le voile sur sa nouvelle génération de Twingo E-Tech. Fidèle à son habitude, la gamme est surtout attractive de par son prix. Et cette fois-ci, le constructeur français s'est dépasser. Non seulement la nouvelle Twingo coûte moins de 20 000€, mais elle passe en plus sous les 15 000€ avec toutes les aides à l'achat.

Voilà bien longtemps que Renault nous fait languir à propos de sa nouvelle Twingo électrique. Annoncée il y a plusieurs mois déjà, la nouvelle génération fait depuis quelques semaines l'objet d'une communication intensifiée. De premières images officielles sont dévoilées en octobre dernier par le constructeur français, tandis que les préventes, elles, sont ouvertes depuis la fin du même mois. Il n'aura d'ailleurs pas fallu attendre beaucoup plus pour que la firme officialise l'annonce.

Le 6 novembre dernier, Renault annonce en grandes pompes le retour de la Twingo E-tech, et en profite alors pour faire une promesse : la voiture sera abordable, très abordable. Si abordable d'ailleurs, qu'elle viendrait se placer sur le même segment que la Dacia Spring, l'une des voitures électriques les plus populaires en France. Mais, à l'époque, aucun prix n'avait encore été indiqué. C'est désormais chose faite. Bonne nouvelle : Renault a tenu sa promesse.

Sur le même sujet – La Renault Twingo électrique dévoile son intérieur néo-rétro très pratique, découvrez les photos officielles

Renault dévoile les prix officiels de sa nouvelle Twingo électrique

C'est donc dans un communiqué de presse publié aujourd'hui que Renault déclare avoir “transformé ses ambitions en réalité”. Dans sa version Evolution, soit le modèle le plus abordable de cette nouvelle gamme, la voiture coûtera 19 490 €. Autrement dit, si vous êtes éligible à l'ensemble des primes à l'achat d'une voiture électrique, cette dernière vous coûtera seulement 14 720 €, un tarif dont peu de modèle peuvent se vanter aujourd'hui.

À ce prix, les conducteurs pourront profiter un écran de 10 pouces pouvant afficher Android Auto et Apple CarPlay ainsi qu'une aide au parking arrière. À noter qu'une version, Techno sera également commercialisée au prix natif de 21 090 €, proposant en plus la climatisation automatique ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. Pour rappel, on retrouvera également un moteur de 60 kW / 80 chevaux et une Batterie de 27 kWh pour une autonomie de 263 kilomètres WLTP.