LG dévoile son nouveau téléviseur révolutionnaire propulsé par IA : le Micro RGB evo, mais ce détail clé reste encore un mystère

LG vient de dévoiler son tout nouveau modèle de téléviseur : le Micro RGB evo. La marque devrait le présenter plus en détail lors du CES 2026, mais elle a déjà révélé quelques informations intéressantes à son sujet. Les voici.

Le Consumer Electronics Show (CES) est l’un des plus grands événements annuels pour le domaine de la tech. L’édition 2026, qui se déroulera du 6 au 9 janvier prochain, s’annonce déjà comme le théâtre de nombreux rebondissements, notamment pour Samsung. L’entreprise sud-coréenne s’approprie déjà le rendez-vous : elle a annoncé un événement spécial baptisé The First Look et elle aurait même prévu une négociation d’ampleur avec Micron pour l’avenir de son futur Galaxy S26.

Mais le CES est avant tout l’occasion pour les marques de présenter au grand public leurs orientations pour l’année à venir. Et c’est bien ce que compte faire LG : l’entreprise vient de dévoiler son tout premier téléviseur Micro RGB, une technologie révolutionnaire. Il y a fort à parier qu’elle le dévoilera plus en détail lors du CES 2026, mais en attendant, voici les informations à se mettre sous la dent.

LG dévoile sa toute première télévision Micro RGB propulsée par l’IA : en attendant le CES 2026, voici les premières informations

L’expression Micro RGB désigne une prouesse technologique de rétroéclairage récente : le téléviseur est doté d’une dalle micro-LED, c’est-à-dire que les LEDs qui la composent sont minuscules et, surtout, elles sont contrôlables individuellement. Chaque pixel émet ainsi directement la couleur souhaitée, ce qui offre une gamme de couleurs plus large, assortie d’un contraste plus précis et d’une meilleure luminosité.

C’est sur cette technologie que repose le Micro RGB evo de LG. Le téléviseur est également dopé à l’IA, puisqu’il embarque un moteur d’upscaling – permettant d’améliorer l’image en temps réel. Autre caractéristique : comme l’indique sa certification par Intertek, le Micro RGB evo est capable de reproduire fidèlement trois grandes gammes de couleurs : BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB. Quant à son rétroéclairage, il est composé de plus de mille zones pour un contrôle extrêmement précis de la luminosité.

Trois modèles du téléviseur Micro RGB evo de LG seront proposés : 75, 86 et 100 pouces. Si le format est moindre que celui du téléviseur de Samsung (115 pouces), la facture, elle, risque de ne pas l’être beaucoup. Pour rappel, le constructeur sud-coréen a dévoilé cette année la première télévision Micro RGB du marché, la TV AI Micro RGB, vendue pour la modique somme de… 29 999 €.