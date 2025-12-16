MacBook Air M2 : l’ultrabook de 13,6 pouces atteint son prix le plus bas grâce à ce code, vite !

Pour Noël, Boulanger a rempli sa hotte de bons plans. C’est notamment le cas avec le MacBook Air M2 13,6”. Grâce au code promo NOEL25 cumulable avec la baisse de prix en cours, vous pourrez l’avoir à un prix défiant toute concurrence. C’est le moment ou jamais de s’offrir cet excellent ultrabook Apple.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Il ne reste plus que quelques jours avant Noël et Boulanger redouble d'efforts pour vous permettre d’offrir des cadeaux merveilleux à prix mini. Le site de e-commerce continue de proposer des bons plans sur de nombreux produits et rajoute même un code promo cumulable pour obtenir le meilleur prix possible.

Ainsi, vous pouvez trouver le MacBook Air M2 de 13,6 pouces affiché à 749 euros, au lieu de 999 euros à son lancement. Et en ajoutant le code promo NOEL25 dans votre panier, vous obtenez 25 euros de réduction supplémentaire. Le MacBook Air M2 passe ainsi à seulement 724 euros. C’est un prix dérisoire quand on connait la qualité de ce modèle !

Le MacBook Air M2 est à son prix le plus bas pour Noël

Le MacBook Air M2 13,6 pouces offre de très nombreuses qualités comme des finitions haut de gamme, un poids plume et des performances de haut vol, le tout pour un prix très agressif.

Il tourne avec la puce Apple M2 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Cette puce est accompagnée de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Cette association permet d’utiliser l’ordinateur pour des tâches lourdes et exigeantes tout en gardant une fluidité d'utilisation exemplaire. C’est donc un PC portable particulièrement recommandé pour les profils créatifs mais aussi pour les étudiants et plus globalement pour tous les usages professionnels.

Pour l’affichage, on profite d’un magnifique écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. Dans la bordure supérieure, vous trouverez une webcam Full HD intégrée, parfaite pour vos appels en visio.

Le MacBook Air M2 est un ultrabook qui se transporte très facilement grâce à son poids de seulement 1,24 kg et son épaisseur de 11,3 mm. L’autonomie n’est pas en reste puisque vous pourrez l’utiliser jusqu’à 18 heures sans avoir besoin de trouver une prise pour le recharger.