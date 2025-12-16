Ces écouteurs transparents qui cartonnent partout sont à -33% chez Darty : le cadeau de Noël parfait à 59,99 euros

Les Nothing Ear (A) font un carton en ce moment et Darty casse les prix avec une réduction de 33%. Le cadeau de Noël idéal pour les fans de musique, livré en 24 heures.

Je les découvre maintenant

Chez Darty, les Nothing Ear (A) blancs passent à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros, soit une remise de 33%. Une offre imbattable pour des écouteurs qui cartonnent en ce moment et qui feront un cadeau de Noël idéal. Livraison gratuite et disponible en 24 heures pour être sûr de les avoir sous le sapin. Cette promo s'adresse aux amateurs de musique qui veulent un son haute qualité sans se ruiner, et à tous ceux qui craquent pour le design transparent et unique de Nothing.

Des écouteurs qui mettent le son et le style au premier plan

Les Nothing Ear (A) ne passent pas inaperçus avec leur design transparent emblématique en forme de bulle. Ultra-légers (54 grammes au total, 4,8 grammes par écouteur), ils se glissent partout et se font oublier une fois en place. Côté son, on ne rigole pas : un haut-parleur de 11 mm pour des basses riches et des aigus percutants, une certification Hi-Res Wireless Audio et la compatibilité LDAC pour une qualité audio jusqu'à 990 kbit/s. Le renforcement des basses en temps réel et la technologie Clear Voice pour des appels nets même dans le bruit, c'est du lourd.

La réduction de bruit adaptative, c'est le vrai plus. Avec trois niveaux disponibles ou le mode intelligent qui s'ajuste automatiquement à votre environnement, vous profitez d'une réduction allant jusqu'à 45 dB. Métro bondé ou bureau bruyant, vous êtes dans votre bulle. Et question autonomie, c'est bluffant : 9,5 heures d'écoute en continu, jusqu'à 42,5 heures avec le boîtier (sans ANC). La charge rapide offre 10 heures d'autonomie en seulement 10 minutes.

Un cadeau qui va faire plaisir

Avec la double connexion pour basculer facilement entre deux appareils et l'application Nothing X pour personnaliser vos réglages, ces écouteurs sont parfaits.

Les acheter avec -33% de remise

À 59,99 euros, c'est le moment de craquer pour vous ou pour offrir. Livraison gratuite et rapide en prime, impossible de passer à côté.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.