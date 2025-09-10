Apple iPad 11 pouces A16 : vite, la tablette passe à prix cassé pour la rentrée !

Les promotions de la rentrée continuent sur Rakuten. C’est maintenant au tour de l’iPad 11 pouces munie de la puce A16 de voir son prix chuter. Toujours en vente à 409,99 € sur le site officiellement d’Apple, elle chute à 314,89 € seulement sur Rakuten. On vous explique comment obtenir ce super prix !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortie ce printemps, la récente tablette d’Apple équipée d’un écran de 11 pouces et d’une puce puce A16 est déjà à prix cassé sur Rakuten.

Elle est en effet affichée à 329,89 € au lieu de 409,99 €. Et avec le code ORDI15 à renseigner dans le panier, le prix baisse encore pour arriver à seulement 314,89 €. Profitez-en !

Du 8 septembre au dimanche 14 septembre, Rakuten casse le prix de nombreux produits high-tech avec 2 codes promo. Le code ORDI15 vous offre une réduction de 15 € dans le panier dès 119 € d’achat et le code ORDI50 vous permet d’avoir 50 € de réduction dès 499 € d’achat.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad 11 A16 ?

L’iPad 11 (2025) est une tablette polyvalente qui a été conçue pour répondre à des usages variés. Ce modèle récent intègre la puce A16 Bionic, nettement plus rapide que la A14 Bionic présente sur l'iPad 2022, avec un gain de performances de l’ordre de 30 %.

Côté écran, on retrouve une dalle Liquid Retina de 11 pouces, affichant une résolution de 2360 x 1640 pixels. Avec la technologie True Tone et une luminosité de 500 nits, les contenus sont colorés, contrastés et réalistes, vous offrant les conditions optimales pour apprécier vos films et séries.

La tablette est dotée d’un espace de stockage de 128 Go et dispose de 8 Go de RAM. Grâce à son autonomie pouvant atteindre les 10 heures d’utilisation en lecture vidéo, vous pouvez la transporter avec vous sans avoir peur de tomber en panne de batterie.

Côté photo, l’iPad 11 est équipée de deux capteurs de 12 mégapixels, un à l’avant, et l’autre à l’arrière. Enfin, en matière de connectivité, cette version prend en charge le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, ainsi qu’un port USB-C, assurant une compatibilité étendue avec de nombreux accessoires.