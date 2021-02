PS5 et Xbox Series X/S : rupture de stock jusqu’à Noël 2021, la pénurie va encore s’aggraver

Les PS5 et Xbox Series seront en rupture de stock jusqu'au mois de décembre 2021, affirme un nouveau rapport de Bloomberg. D'après les informations du média américain, la pénurie de consoles next gen risque encore de s'aggraver dans les mois à venir. Les fabricants de smartphones, dont Huawei et Apple, amasseraient une importante quantité de composants au détriment des constructeurs de consoles, comme Sony et Microsoft.

Citant des informations provenant des chaînes d'approvisionnement, un article de Bloomberg paru le 6 février 2021 prophétise l'aggravation des ruptures de stock de PS5 et de Xbox Series X/S. Sony et Microsoft s'attendent visiblement à tomber à court de puces destinées à alimenter les deux consoles next gen. AMD, fournisseur de Sony et Microsoft, mise d'ailleurs sur des ruptures de stock de PS5/Xbox jusqu'à l'été.

Dans ces conditions, les deux fabricants ne seront pas en mesure d'augmenter leur rythme de production pour répondre à la demande gargantuesque. Récemment, Sony a d'ailleurs admis être incapable d'augmenter la production de PlayStation 5 malgré les milliers de joueurs qui sont toujours à la recherche de la nouvelle console de salon. Actuellement, il est presque impossible de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X. Les rares réassorts s'écoulent en l'espace de quelques minutes. Pour acheter une des consoles, il faut se montrer très réactif (et avoir un peu de chance).

Les fabricants de smartphones raflent tout au détriment de Sony et Microsoft

Pour expliquer la pénurie chronique de puces, Bloomberg pointe du doigt les constructeurs de smartphones. D'après les sources anonymes du média, plusieurs fabricants de téléphones mobiles ont stocké d'importantes quantités de semi-conducteurs en 2020. C'est le cas de Huawei. Acculé par les sanctions américaines à son encontre, le groupe chinois a amassé un important stock de puces avant qu'il ne soit trop tard.

“Les importations chinoises de puces ont grimpé de 380 milliards de dollars en 2020, soit un cinquième de l'importation globale de la Chine en un an” note Bloomberg. Grâce à cette politique, Huawei est parvenu à récupérer assez de SoC Kirin 9000 pour survivre aux restrictions mises en place en septembre dernier pendant plusieurs mois. Depuis cette date, la firme est en effet privée de TSMC, le fondeur taïwanais qui grave ses puces. Huawei n'est donc plus en mesure de développer ses chipsets Kirin.

C'est aussi le cas d'Apple. Afin de répondre à la forte demande d'iPhone 12, la firme de Cupertino commande à tour de bras des composants à TSMC, le fondeur qui produit aussi les puces pour PS5 et Xbox Series X/S. Malheureusement, les lignes de production de TSMC ne sont actuellement pas capables de combler la demande affolante de puces. Afin de pallier la pénurie, Apple s'est résolu à utiliser des composants de l’iPad Pro au sein des iPhone 12 Pro.

Une pénurie chronique de puces

Sans surprise, les mesures de confinement contre le Covid-19 ont aussi aggravé la situation. Début de l'année dernière, de nombreuses usines de production de semi-conducteurs se sont retrouvées à l'arrêt complet. La plupart des lignes de production de l'industrie ont accumulé un retard colossal pendant cette période. La forte demande pour des appareils électroniques, dopées par les mesures de confinement partout dans le monde, a contribué à l'aggravation de la pénurie.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas qu'il ne reste presque plus de puces pour les fabricants de consoles, des “acheteurs à plus petits volumes”. Concrètement, Sony et Microsoft ne sont pas des acheteurs prioritaires pour les fournisseurs de composants. Des fournisseurs comme TSMC privilégient plutôt les commandes passées par de gros acheteurs, comme Apple, “plus lucratifs”.

Le secteur entier du jeu vidéo “s'attend à ce que l'offre ne s'aggrave avant de s'améliorer en 2020, affectant même la prochaine saison des fêtes”, la période de l'année la plus lucrative pour les marques. Concrètement, les problèmes de stock risquent de se poursuivre jusqu'à Noël prochain. Bloomberg rassure et estime que la pénurie devrait ensuite arriver à son terme. Comme on vous le disait récemment, les stocks de PS5 et Xbox Series X/S resteront insuffisants pendant toute l'année 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les consoles, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question dans les commentaires ci-dessous.

