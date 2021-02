La PS5 consomme à peine plus d’énergie qu’un PC portable gaming avec GeForce RTX 3080

La PS5 est une console exceptionnellement bien optimisée, et c'est justement ce que montrent les derniers tests énergétiques. La console a une consommation à peine supérieure à celle d'un PC portable avec GeForce RTX 3080 forcément beaucoup plus cher.

Vous avez la PS5 ou avez l'intention de l'acheter ? C'est un excellent choix à plus d'un titre. D'abord, la console dispose d'un excellent catalogue d'exclusivités, en plus de la rétrocompatibilité avec les titres de la PS4. Ses performances graphiques sont de l'ordre de celles de certaines configurations gaming sur PC. Et la cerise sur le gateau, c'est que selon les derniers tests, sa consommation est aussi bien optimisée que celle d'un PC portable gaming au moins trois fois plus cher.

Un test repris par le site TechRadar conclut en effet que la PS5 consomme entre 180W et 200W avec des titres premium Assassin's Creed Valhalla ou Spider Man Miles Morales. Pour se donner un ordre d'idée, un Schenker XMG Neo 17″ avec Nvidia RTX 2070 Super consomme autour de 187 W avec le même type de jeux poussés. Les PC portables plus récents avec la dernière carte RTX 3080 peuvent consommer davantage.

La PS5, une console aussi bien conçue que les meilleurs PC portables gaming

Mais de facto cela n'arrive que lorsque le processeur est surchargé, ce qui n'a généralement pas lieu lors des parties de jeux vidéo. Les PC portables sont optimisés pour l'autonomie, alors pourquoi. la PS5 les imite-t-ils ? Souvenez-vous : Sony a largement axé son développement autour de la maîtrise du refroidissement pour éviter que l'appareil ne devienne trop bruyant. C'est ainsi que votre PS5 peut vous emmener graphiquement aussi loin qu'un des derniers PC gamers du moment, pour une fraction du prix.

La surprise n'est ainsi pas tant le chiffre de la consommation énergétique de la PS5 que la proximité des performances de la console, y compris sur le plan énergétique, avec des machines dont le prix de vente peut être jusqu'à cinq fois plus élevé que celui de la PlayStation 5. On comprend dès lors que Sony soit initialement obligé de vendre sa console à perte, en attendant que le prix des composants baisse avec le temps.

Source : Notebookcheck