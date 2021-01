La PS5 et la Xbox Series X seront en rupture de stock jusqu’à l’été selon AMD

La PS5 et la Xbox Series X sont en rupture de stock depuis leur sortie en novembre dernier et les choses ne sont pas près de s’arranger. Lisa Su, la PDG d’AMD, a en effet indiqué que les problèmes d’approvisionnement dureront jusqu’au milieu de l’année 2021. De son côté, Microsoft ne se veut pas plus optimiste, mais se félicite tout de même de son lancement.

Jamais un lancement de consoles n’aura été si compliqué. Commercialisées en novembre 2020, les PS5 et Xbox Series sont depuis difficiles à trouver, connaissant des ruptures de stocks majeures. La faute à un trop grand succès, mais aussi au coronavirus qui vient compliquer la logistique. La chose ne serait pas près de s’arranger, selon AMD.

Les deux consoles embarquent un GPU conçu par AMD. Sony et Microsoft sont donc tributaires de la marque californienne. Cette même marque a aussi lancé ses propres produits : les processeurs Ryzen 5000 et les cartes graphiques RX 6000, eux aussi en rupture. Lisa Su, la PDG d’AMD, a pris la parole sur le sujet et a indiqué que la demande a dépassé toutes les attentes concernant les deux consoles. Elle a admis un manque de stocks lors de la sortie. Elle douche les espoirs de ceux souhaitant se procurer une machine en affirmant que les soucis continueront pendant plusieurs mois, jusqu’à mi-2021. Ces problèmes qui devraient être réglés petit à petit en augmentant la capacité de production.

Microsoft n’est pas plus optimiste

De son côté, Microsoft tient grosso-modo le même discours. Lors d’une conférence all pour faire un bilan financier du trimestre passé, Amy Hood, responsable financière pour la firme de Redmond, a déclaré que la demande a largement excédé la production des Xbox Series X et Xbox Series S. Elle précise qu'elle ne va faire qu’augmenter, mais que l’offre restera toujours limitée pendant un certain temps.

Pourtant, tout n’est pas noir chez Microsoft, qui se félicite tout de même cette sortie. Satya Nadella, le PDG, affirme que le lancement des Xbox Series S et Series X est le meilleur de l’histoire de la marque sur le premier mois. Il se garde pourtant bien de donner des chiffres de ventes mais VGchartz évoque le deux millions d'unités vendues (contre 3,74 millions pour la PS5).

A lire aussi – Test PS5 : temps de chargement de folie, performances de jeu inédites, Sony change la donne

Microsoft mise en effet plus sur son service Game Pass, qui cumule désormais 18 millions d’inscrits. Un score impressionnant, étant donné que depuis la sortie de la console, peu d’exclus fortes sont arrivées sur la plateforme. Il faut signaler qu’à partir d'aujourd’hui, The Medium est disponible sur le Game Pass et qu'il s'agit du premier gros projet next-gen de Xbox Game Studios.

Un lancement colossal, mais raté

Ce lancement de consoles est bien particulier, notamment à cause des évènements actuels. D’un côté, nous avons des chiffres de ventes très élevés qui font la joie des constructeurs et d’AMD (qui vient de signer la meilleure année de son histoire avec un CA à presque 10 milliards de dollars). De l’autre, nous avons des joueurs fous furieux pour plusieurs raisons.

La principale est le manque de stocks et l’impossibilité de se procurer une console. Chaque réapprovisionnement tourne à la bagarre (virtuelle) générale, souvent gagnée par des bots ou des scalpers peu scrupuleux. De quoi s’arracher les cheveux pour les joueurs impatients de se procurer une Xbox ou une PS5.

On peut aussi parler d’un lancement mi-figue mi-raisin du côté purement ludique. Si la PS5 a offert une exclusivité de choix avec Demon’s Souls, c’est un peu le désert depuis pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. En effet, aucune grosse exclue n’est sortie depuis sur PS5 (Spider-Man ou Sackboy étant aussi dispos sur PS4), et la Xbox Series est dans le même cas. Mêmes les AAA d’éditeurs tiers se comptent sur les doigts d'une main. Il n’y a également pas de gros blockbusters prévus pour bientôt, mis à part Resident Evil 8 Village.

Un début de vie étrange pour les deux consoles, qui ne bouleversent donc pas encore le monde du jeu vidéo.