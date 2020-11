iPhone 12 Pro : Apple va utiliser des composants de l’iPad Pro pour palier à la pénurie

La production de l'iPhone 12 Pro vient de rencontrer un obstacle majeur. En pleine pandémie de Covid-19, Apple fait en effet face à une importante pénurie de puces informatiques. Pour éviter d'accumuler du retard à l'approche des fêtes de fin d'année, la firme de Cupertino va utiliser certains des composants destinés à l’iPad Pro au sein de ses nouveaux smartphones haut de gamme.

D'après les informations partagées par Bloomberg, la production d'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max se heurte à une pénurie de puces informatiques. Le média affirme notamment qu'Apple est à court de “puces vitales qui gèrent la consommation d'énergie” des smartphones. La pandémie de coronavirus a considérablement ralenti les lignes de production de nombreux fournisseurs d'Apple, dont Texas Instruments, Qualcomm ou TSMC.

De plus, l'intégration de la 5G au sein des iPhone 12 accentue la pénurie. En effet, la conception d'un smartphone compatible avec le réseau 5G nécessite globalement 30 à 40 % de puces supplémentaires par rapport à un téléphone cantonné à la 4G. Dans ces conditions, Apple risque de se retrouver en rupture de stock d'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seulement quelques semaines avant la période des fêtes de fin d'année. D'autant que la demande enregistrée pour les nouveaux iPhone dépasse largement les prévisions les plus optimistes d'Apple.

Apple réquisitionne les scanners Lidar de 2 millions d'iPad Pro pour produire assez d'iPhone 12 Pro

Heureusement, la marque californienne s'attendait à rencontrer des problèmes de pénurie. Pour éviter la rupture de stock au pire moment de l'année, Apple a décidé d'utiliser des composants initialement dédiés aux derniers iPad Pro au sein de ses iPhone 12 Pro, rapportent nos confrères de Nikkei, un quotidien asiatique. Parmi les composants réquisitionnés par Apple, on trouve des puces destinés à la gestion de la consommation énergétique et des scanners Lidar. Comme l'iPad Pro, les iPhone 12 Pro sont en effet dotés d'un capteur Lidar dédié à la réalité augmentée et le mode portrait en basse luminosité.

Selon le média, Apple aurait récupéré les composants initialement réservées à plus de deux millions d’unités ‌iPad Pro. Dans ces conditions, la marque s'attend à se retrouver à court de tablettes haut de gamme dans les semaines à venir. Un dommage collatéral inéluctable pour répondre à la forte demande d'iPhone 12 Pro. Pour éviter que les étagères réservées aux iPad Pro dans les Apple Store ne semblent vides, Apple aurait demandé à ses fournisseurs d'accélérer la production d’iPhone 11, SE et XR pour les achats de Noël. La firme américaine s'attend à ce que les anciens iPhone rencontrent un immense succès lors des fêtes grâce à leur prix

Source : Nikkei