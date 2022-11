Xbox, Windows : Microsoft veut réduire la consommation d’énergie des joueurs

Microsoft propose actuellement un sondage à ses membres Insider qui semble pointer dans une direction bien précise : l’économie d’énergie. Alors que la question est sur toutes les lèvres à l’approche de l’hiver, la firme de Redmond pourrait travailler sur de nouvelles manières de réduire sa consommation en jeu.

En ce moment, la tendance est à l’économie d’énergie. Rien d’étonnant à cela, suite aux annonces à répétition du gouvernement concernant la hausse des tarifs de l’électricité et les soucis d’approvisionnement qui nous attendent cet hiver qui pourraient avoir un impact très prononcé sur notre quotidien. Aussi, les constructeurs y vont chacun à leur manière pour promouvoir cette fameuse sobriété énergétique, à l’image de Google qui propose désormais de nouveaux menus moins gourmands en ressources dans Chrome.

Les joueurs, quant à eux, ne vont évidemment pas échapper au phénomène. Le gaming est incontestablement un hobby particulièrement énergivore — il n’y a qu’à voir la consommation des dernières cartes graphiques de Nvidia — et les constructeurs en ont bien conscience. Surtout Microsoft, qui semble désormais se pencher sérieusement sur le sujet. On en veut pour preuve un récent sondage lancé par la firme auprès des membres de son programme Insider. Dedans, on retrouve plusieurs questions visant à prendre la température sur la question des économies d’énergie.

Microsoft veut savoir ce que vous pensez des économies d’énergie en jeu

Microsoft demande ainsi à ses utilisateurs leurs sentiments à propos de la question de l’économie d’énergie, notamment sur les conséquences de la situation actuelle sur leur pouvoir d’achat. Chose intéressante, la firme demande également comment seraient reçues de nouvelles fonctionnalités visant à réduire la consommation en jeu, notamment la possibilité de réduire son framerate ou encore la définition de l’écran.

Bien sûr, nous sommes encore loin de l’arrivée de telles fonctionnalités sur nos Xbox et PC. Microsoft ne semble pour l’heure que tâter le terrain, et l’on pourrait attendre des mois avant de voir de véritables nouveautés sur le sujet. Soulignons tout de fois que des efforts ont déjà été faits en la matière, notamment avec le mode Économie d’énergie disponible depuis septembre sur Xbox Series X et S.

Source : Windows Central