PS5, Xbox Series X : des puces à 1$ sont responsables de la pénurie de consoles

Les PS5 et les Xbox Series X/S sont toujours en rupture de stock chez la plupart des revendeurs. Derrière cette pénurie de consoles, on trouve l'importante pénurie de semi-conducteurs qui paralyse toute l'industrie. D'après un rapport, cette carence de composants a été provoquée par la production insuffisante de puces à 1 dollar. Ces puces sont destinées à gérer l'affichage et l'alimentation des terminaux.

L'industrie est frappée par une importante pénurie de puces informatiques. Fragilisées par la crise du Covid-19, les lignes de production de TSMC et consorts n'ont pas été en mesure de répondre à la demande gargantuesque des constructeurs. Cette carence touche à la fois les fabricants de smartphones, dont Samsung, Apple, Xiaomi ou Realme, les constructeurs automobiles et les vendeurs de consoles, comme Sony et Microsoft.

Privés de puces informatiques, Sony et Microsoft ne sont pas en mesure de produire plus de PS5 et de Xbox Series X/S pour répondre à la demande colossale des joueurs. In fine, les consoles next gen sont en rupture de stock chez la plupart des enseignes depuis leur sortie en novembre dernier. Aux dernières nouvelles, les stocks de PS5 et Xbox Series X/S resteront insuffisants pendant toute l'année 2021.

Les entreprises manquent de puces à 1$ pour concevoir leurs produits

Après enquête, Bloomberg affirme que la crise des semi-conducteurs a été déclenchée par des composants dont le coût n'excède pas 1 dollar. Le média pointe du doigt une puce pilote pour l'affichage et une puce destinée à la gestion de l'alimentation. La puce pour l'affichage transmet des instructions basiques permettant à l'écran d'un appareil (TV, ordinateur, tablette, smartphone…) d'afficher du contenu. De son côté, la puce pour l'alimentation est indispensable au fonctionnement de la batterie d'un terminal. Ces composants peu coûteux sont indispensables à la production d'un appareil. “Si vous avez tout le reste, mais que vous n'avez pas de pilote d'affichage, vous ne pouvez pas construire votre produit” détaille Stacy Rasgon, expert de l'industrie, interrogé par Bloomberg.

Selon l'expert, les firmes qui produisent ces composants indispensables ont mal appréhendé l'impact de la pandémie sur la demande des produits de l'électronique grand public. Face à la crise économique qui s'annonçait, les entreprises ont estimé que la demande allait se réduire comme peau de chagrin. De nombreuses marques, dont des fabricants de voitures, ont d'ailleurs suspendu les commandes de puces.

Erreur. Les mesures de confinement ont galvanisé la demande pour de nombreux produits grand public, comme les TV, consoles ou les tablettes. En 2020, les ventes de télévisions ont ainsi grimpé de 13% dans le monde.De plus, l'essor du télétravail a donné un coup de fouet au marché de l'ordinateur. En 2020, le marché du PC a connu sa plus forte croissance depuis 10 ans. 302 millions d'ordinateurs ont été expédiés pendant la crise sanitaire de l'an dernier, soit 13,1% de plus qu'en 2019.

Sur le même sujet : l’accident du Canal de Suez risque d’aggraver la pénurie de PS5

La demande surpasse largement l'offre de puces

Alors que les entreprises s'attendaient à une période creuse, la demande de puces n'a jamais été aussi forte. “La chaîne d'approvisionnement n'était pas prête à faire face à la croissance de la demande” expliquait récemment Cristiano Amon, nouveau PDG de Qualcomm. Contraint de reporter le lancement du Galaxy Note 21, Samsung estime qu'il existe un “grand déséquilibre” entre l'offre et la demande dans l'industrie.

Jordan Wu, cofondateur de Himax, une firme spécialisée dans la fabrication de pilotes d'affichage, affirme que les lignes de production ne sont pas en mesure d'accélérer la cadence. “Je n'ai jamais rien vu de tel au cours des 20 dernières années” assure Jordan Wu à Bloomberg. Le dirigeant souligne que son entreprise n'est pas en mesure de mettre en place de nouvelles lignes de production dans l'urgence. Ce procédé s'accompagnerait en effet d'une hausse fulgurante des coûts de production. “Le renforcement de nouvelles capacités est trop coûteux” conclut le PDG de Himax, soulignant que les lignes actuelles sont amorties depuis des années. C'est pourquoi les puces sont proposées à des prix avoisinant le dollar.

Dans ces conditions difficiles, Foxconn, sous-traitant d'Apple et d'un large panel de firmes, s'attend à ce que la pénurie de puces se poursuivre jusqu'au second trimestre de l'année prochaine. Il est probable que les PS5 et Xbox Series X/S restent difficiles à trouver dans le commerce jusqu'à la fin de la pénurie. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bloomberg