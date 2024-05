PS5 : Sony modifie la façon d’inviter vos amis à jouer, voici ce qui va changer

Réunir son équipe pour une partie multijoueur en ligne sur PlayStation 5 est sur le point de devenir beaucoup plus simple, on vous explique pourquoi.

Sony a annoncé une prochaine mise à jour du système qui permettra de générer des liens partageables afin d'inviter des amis directement dans vos sessions multijoueurs sur PS5, même s'ils ne sont pas déjà en ligne ou ne figurent pas dans votre liste d'amis. La nouvelle fonction “rejoindre une session”, décrite par Sabrina Meditz de Sony sur le PlayStation Blog, vise à promouvoir des jeux multijoueurs plus décontractés et plus spontanés dans l'écosystème PlayStation.

Plutôt que d'avoir à rassembler des amis par le biais d'invitations à jouer et de demandes d'amis, vous pourrez simplement envoyer un lien par le biais de n'importe quelle plateforme de messagerie ou sociale. « Si vous venez de rencontrer de nouveaux amis sur votre plateforme sociale préférée, vous pouvez leur envoyer une invitation à une session PS5 dans le même chat et commencer à jouer ensemble immédiatement, sans avoir besoin de vous ajouter mutuellement en tant qu'amis sur PS5 », explique Meditz.

Jouer avec vos amis sur la PS5 va devenir encore plus simple

Du côté des destinataires, les amis peuvent vous rejoindre rapidement en ouvrant simplement le lien, plus besoin de passer par les menus et d'accepter de multiples demandes. Les seuls prérequis sont que les destinataires aient installé le jeu et qu'ils disposent d'un abonnement PlayStation Plus actif pour le multijoueur en ligne.

Sony prévoit d'intégrer largement cette fonctionnalité dans les jeux PS5, même si Meditz note qu'un “petit pourcentage” pourrait nécessiter des mises à jour de la part des développeurs pour garantir que tout fonctionne.

Pour les utilisateurs de Discord, Sony va encore plus loin en introduisant un widget dynamique dédié au partage des sessions PS5. Le widget sera actualisé en temps réel pour afficher le statut de la session multijoueur en cours, empêchant ainsi les joueurs de rejoindre une session déjà terminée.

Pour compléter les nouveaux liens “Rejoindre une session”, Sony met également en place la possibilité de partager facilement les profils PlayStation Network à travers les applications et les plateformes sociales. En quelques clics, vous pourrez générer un lien de partage pour votre profil PSN ou celui de quelqu'un d'autre à partir du PS5, de l'application PlayStation ou de PlayStation.com.