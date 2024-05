Cette Asus ROG Ally à deux écrans est une vraie Nintendo 3DS moderne

Une internaute a réussi à fixer un deuxième écran rabattable au sommet de sa console portable Asus ROG Ally. Elle explique comment vous pouvez y arriver en listant tout le matériel nécessaire et la marche à suivre.

Le marché des consoles portables a bien changé. Longtemps dominé par Nintendo qui a su marquer plusieurs générations de joueurs avec des appareils parmi les plus vendus au monde, il est désormais l'apanage des ordinateurs proposés dans un format transportable avec des boutons et des sticks de manettes. Finis le Game Boy ou la Nintendo DS (et toutes leurs déclinaisons), place au Steam Deck, à la MSI Claw, la Lenovo Legion Go ou encore l'Asus ROG Ally. Une approche différente qui n'empêche par certains joueurs d'être nostalgiques de ce qui existait avant.

Heureusement, toutes ces consoles portables sont modifiables plus ou moins facilement pour qui est prêt à prendre le temps de bricoler un peu. C'est justement ce qu'a fait la personne répondant au pseudonyme de YesItsKira sur GitHub en ajoutant un deuxième écran rabattable à sa Asus ROG Ally. Une modification qui ravira notamment les fans de la Nintendo 3DS par exemple. Comme les mesures doivent être précises, le recours à une imprimante 3D est indispensable.

Une Asus ROG Ally peut être transformée en Nintendo 3DS d'aujourd'hui

L'écran secondaire utilisé est à la base pensé pour un Raspberry PI. Il se branche sur un port USB-C intégré, ce qui permet de charger la ROG Ally tout en l'utilisant. Le contour est imprimé en 3D, de même que la charnière qui autorise le positionnement du second écran à l'angle que vous souhaitez. Il peut se retourner complètement pour servir de support et poser la console sur une table, ou bien se rabattre complètement sur l'écran principal.

Si le projet vous donne envie d'essayer d'en faire de même, YesItsKira liste le matériel nécessaire et les étapes à suivre sur la page du projet dont le lien a été donné plus haut. On a hâte de voir ce que les bricoleurs vont pouvoir faire avec la future ROG Ally OLED qu'Asus veut sortir pour concurrencer le Steam Deck OLED de Valve.