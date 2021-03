Galaxy Note 21 : Samsung pourrait ne pas le sortir cette année, finalement

Le Galaxy Note 21 pourrait bien ne pas sortir cette année, finalement. Le PDG de Samsung l’a suggéré lors d’une réunion avec les investisseurs. Il a également évoqué la pénurie de semi-conducteurs qui ralentit la production de smartphones.

Sortira, sortira pas ? L’existence ou non du Galaxy Note 21 est un vrai feuilleton à suspense. Alors que les différents leakeurs affirment n’avoir repéré aucune trace du terminal, Samsung avait confirmé son existence. Coup de théâtre aujourd’hui, puisque le PDG de Samsung en personne suggère que le Note 21 ne sortirait finalement pas cette année.

C’est lors d’une réunion avec des investisseurs que DJ Koh, le grand patron de la marque, a semé le doute sur la sortie du terminal, selon Bloomberg :

« La série Note se positionne sur le haut de gamme dans notre portfolio. Ça pourrait être un fardeau de sortir deux flagships dans une année et il se pourrait donc qu’il soit difficile de sortir le Note. La fenêtre de lancement du Note pourrait changer mais nous estimons que nous le sortiront l’année prochaine. »

Dans cette déclaration, Koh pointe du doigt la cohabitation avec la série des Galaxy S. Il est vrai que la gamme des S21, plus particulièrement le S21 Ultra, emprunte beaucoup au Note, notamment avec l’arrivée d’une compatibilité stylet. Attendre une année avant de sortir un nouveau Note pourrait donc être une solution pour Samsung.

Samsung plombé par la pénurie

DJ Koh a également évoqué la pénurie de semi-conducteurs qui touche actuellement l’industrie, sans toutefois la relier à l’absence de Note. Mais on peut aisément imaginer que la firme Corréenne limite les smartphones pour assurer une production constante.

A lire aussi – Test du Galaxy Note 20 : pour l’innovation, il faudra repasser

On pourrait aussi craindre que l’absence de Note cette année pourrait décider Samsung à abandonner totalement la gamme au profit des Galaxy S. Il faut dire que la particularité des Note, du moins au début, était d’offrir un format très grand, ce qui n’est plus forcément le cas en 2021. Les derniers modèles n’ont en effet pas brillé par leur originalité et leurs innovations. Samsung pourrait miser sur un autre terminal pour le marché de l’ultra haut de gamme : le Z Fold. La troisième itération de son smartphone pliable devrait, en toute logique, être dévoilée dans le courant de l’année.