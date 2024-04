La MSI Claw gagne 150% de performances grâce à ces mises à jour, n’attendez pas pour les faire

MSI vient d’annoncer le déploiement de nouvelles mises à jour sur sa première console portable, la MSI Claw, et les joueurs devraient très rapidement les installer, puisqu’elles boostent véritablement les performances en jeu.

MSI vient de mettre à jour le BIOS ainsi que les pilotes graphiques de sa console portable Claw. Ceux-ci portent respectivement les numéros E1T41IMS.106 et 31.0.101.5445, et promettent des améliorations considérables des performances sur différents jeux.

Pour les télécharger, les joueurs peuvent se rendre sur le site officiel de MSI pour la mise à jour du BIOS et sur le site officiel d’Intel Arc pour le pilote du GPU. A partir du BIOS 106, les utilisateurs peuvent d’ailleurs mettre à jour le BIOS directement dans l'environnement Windows sans avoir besoin d'une clé USB supplémentaire ou d'une station d'accueil.

Quelles améliorations attendre en jeu ?

MSI a publié un graphique qui montre les performances avant et après les mises à jour sur différents jeux. Le gain le plus notable est sur 7 Days to Die, puisque les joueurs peuvent s’attendre à pas moins de 150 % de performances supplémentaires. MSI précise que ces jeux ont été paramétrés en 1080p avec les graphismes en « bas » et la technologie XeSS d’Intel activée sur les titres compatibles.

On note également des gains de 64 % sur Monster Hunter World, de 58 % sur Cyberpunk 2077 ou encore de 40 % sur GTA 5. D’ailleurs, sur ce dernier, rappelons que les dernières puces Intel Core Ultra, qui alimentent la MSI Claw, ne fonctionnement pas bien avec l’antialiasing « MXAA ». On vous conseille donc de le désactiver, et d’opter pour le FXAA classique.

Parmi les gains les plus faibles, citons +5 % sur Red Dead Redemption 2, +6,1 % sur Stray ou encore +6,5 % sur Palworld. Cela ne représente donc que quelques FPS sur ces titres, mais toute amélioration est bonne à prendre.

Si vous possédez une MSI Claw, on vous conseille donc sans tarder d’installer ces nouvelles mises à jour, qui boostent grandement les performances en jeu de l’appareil. Pour rappel, Intel met également régulièrement à jour ses propres pilotes pour ses cartes graphiques Arc et les dernières puces Intel Core Ultra. Celles-ci vous permettent généralement aussi d'obtenir de bien meilleurs scores en jeu, donc n'oubliez pas de mettre régulièrement vos pilotes à jour.