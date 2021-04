Cyberpunk 2077 : le patch 1.2 crée de nouveaux problèmes sur PS4 Pro et Xbox One X

CD Projekt a corrigé de nombreux bugs en déployant le patch 1,2 pour Cyberpunk 2077. Malheureusement, ce dernier n’apporte pas que du bon sur consoles. Si la PS4 Pro bénéficie d’un meilleur framerate, ce n’est pas forcément le cas de la Xbox Series X. Les graphismes se sont également détériorés.

La semaine dernière, CD Projekt a déployé l’immense patch 1,2 de Cyberpunk 2077. Si la longueur astronomique de la release note peut faire sourire, il faut reconnaître qu’il s’agit du minimum pour faire tourner correctement le jeu sur toutes les plateformes. Et, effectivement, les joueurs PC bénéficient enfin d’une version acceptable du titre maudit, bien qu’ils n’étaient pas les plus à plaindre sur le sujet.

Nous avons ressassé plusieurs fois le sujet, ce sont bien les joueurs consoles qui ont été les grands perdants de la sortie de Cyberpunk 2077. Le jeu était, jusqu’à il y a peu, proprement injouable dans ses versions PS4 et Xbox One. Les attentes étaient donc conséquentes vis-à-vis de ce patch 1.2. Il faut bien reconnaître que les améliorations sont là. Malheureusement, certains problèmes restent encore à déplorer, quand de nouveaux ne sont pas carrément apparus.

Des versions PS4 Pro et Xbox One X de Cyberpunk 2077 encore à la traîne

Via une vidéo postée sur YouTube par Digital Foundry, on peut ainsi constater les effets du patch sur les versions console du jeu. La première observation est somme toute assez positive : Cyberpunk 2077 est désormais un peu plus fluide sur PS4 Pro et Xbox One X, avec un léger avantage pour la première. Néanmoins, cette amélioration n’est pas due au hasard. Pour atteindre ces performances, les développeurs ont dû baisser le niveau de détails des graphismes, et ce, sur plusieurs éléments du décor.

Cet état des faits aurait pu être facilement accepté par les joueurs, si le taux de FPS n’était pas toujours aussi instable. Sur Xbox One X, la moins bonne version de toutes, le framerate passe régulièrement de 30 à 25 FPS, et vice versa. Pire encore, les joueurs PS4 Pro peuvent s’attendre à quelques crashs de temps à autre, là où l’erreur n’apparaissait pas avant l’installation du jeu. Pendant ce temps, CD Projekt persiste et signe quant à la fiabilité du jeu sur les consoles last-gen.