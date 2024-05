Nintendo fait disparaître plus de 8500 émulateurs Switch d’un seul coup, ça ne rigole plus

Nintendo est plus que jamais en guerre contre les émulateurs de la Switch, sa dernière console en date. Suite à une de ses demandes, plus de 8500 programmes de ce genre ont été supprimés en une seule fois.



Si tous les constructeurs de console sont très protecteurs vis-à-vis de leur plateforme, aucun n'arrive à la cheville de Nintendo. L’entreprise japonaise est connue pour être particulièrement agressive quand il s'agit de s'attaquer à ce qui s'apparente de près ou de loin à une violation de ses droits d'auteur. Même une vidéo YouTube parlant d'un jeu Zelda jamais sorti n'est pas à l'abri. Dans ce contexte, on comprend aisément que la firme parte en guerre contre les émulateurs de la Switch, sa dernière console en date.

Après l'avoir laissé relativement tranquille pendant quelques années, Nintendo porte plainte contre les développeurs de Yuzu fin févier. C'est l'un des programmes les plus connus du genre et il ne faut pas longtemps avant qu'il s'incline : à peine une semaine plus tard, l'émulateur ferme ses portes définitivement. D'autres décident alors de prendre les devants pour assurer la pérennité de leur produit et on voit par exemple un émulateur Nintendo DS devenir gratuit et open source. Mais Nintendo n'en a pas terminé.

Des milliers d'émulateurs Switch sont supprimés d'un coup, Nintendo serre la vis

Quand un programme populaire disparaît du Web, il ne faut pas attendre bien longtemps avant que de multiples copies apparaissent sur la toile. Yuzu ne fait pas exception et il est très facile d'en trouver une version en cherchant un peu. Ou plutôt, il “était” facile. Nintendo a déposé une requête DMCA pour atteinte aux droits d'auteur auprès de GitHub, plateforme sur lesquels les développeurs publient leurs créations ainsi que leurs codes. La décision du site a été rapide.

Lire aussi – Nintendo Switch : le meilleur émulateur sur Android ferme ses portes

Suite à la demande, GitHub a supprimé 8 535 copies de Yuzu de son répertoire. Pas question de faire dans la dentelle au risque de fâcher encore plus le gérant nippon donc. Internet étant ce qu'il est, il est très probable que ce coup dur ne marque pas la fin des émulateurs Switch pour autant. En attendant qu'un autre fasse parler de lui, Nintendo dirige désormais ses efforts vers la MIG Switch, une carte flash censée faire tourner n'importe quels jeux de la console. La société veut que Google retire les sites qui proposent l'appareil de ses résultats de recherche.

Source : TorrentFreak