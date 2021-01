Ventes de PC : le marché connaît sa plus forte croissance depuis 10 ans

Le marché du PC a vu ses ventes nettement augmenter en 2020. 302 millions d'ordinateurs ont été expédiés l'année dernière, soit 13,1% de plus qu'en 2019. Les mesures de confinement ont largement contribué à accroître la demande de la part des utilisateurs qui se sont retrouvés en télétravail.

302 millions de PC expédiés en 2020. Ce chiffre considérable est d'autant plus impressionnant lorsqu'on le compare aux statistiques de 2019, où “seulement” 267 millions d'ordinateurs ont été expédiés. Le marché est ainsi en croissance de 13,1% par rapport à l'année précédente, du jamais vu depuis 2010. À lui seul, le dernier trimestre de 2020 comptabilise 91,6 millions d'unités expédiés, soit 26,1% de plus qu'en 2019 sur la même période.

Ryan Reith, vice-président d'IDC, le cabinet d'analyse à l'origine de l'étude, explique que “la demande pousse le marché du PC vers l'avant. Tous les signes indiquent que cette croissance n'est pas prête de s'arrêter”. Il précise également que cette hausse impressionnante est due à la crise du coronavirus et aux différents confinements qui en ont découlé : “Les facteurs évidents de cette croissance tournent autour du télétravail et des besoins que l'apprentissage à distance implique”.

À lire également : Des économistes veulent instaurer une taxe sur le télétravail

Le PC est largement revenu en force en 2020

Bien que le télétravail a contribué à augmenter la demande en PC, Ryan Reith précise que “la force du marché des consommateurs ne devrait pas être sous-estimée”. Il rappelle ainsi que les ordinateurs servent également à répondre aux besoins de divertissement de leurs utilisateurs. “On continue de voir les ventes de PC gaming et de moniteurs battre tous les records, et les appareils basés sur Chrome s'exportent au-delà de l'éducation pour s'implanter au sein du marché consommateur”.

Ainsi, Lenovo, qui a présenté le Legion Slim 7i, le PC gamer le plus léger du monde en août dernier, se décroche la première place des constructeurs ayant expédié le plus d'ordinateurs en 2020 avec plus de 72 millions d'unités. HP et Dell complètent le podium avec respectivement 67 millions et 50 millions de PC expédiés. Apple se place 4e avec presque 7,6% de parts de marché, suivi d'Acer qui obtient 6,9% de parts de marché.

Source : IDC