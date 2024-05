Hellblade 2 : voici la configuration PC minimale requise, vous n’aurez pas besoin d’une machine de guerre !

À un peu plus de deux semaines de son lancement très attendu, le développeur Ninja Theory a levé le voile sur les spécifications PC dont les joueurs auront besoin pour faire tourner Senua's Saga : Hellblade II à différents niveaux.

Comme on pouvait s'y attendre pour l'une des premières présentations majeures de l'Unreal Engine 5, les exigences matérielles sont assez élevées, mais pas à tous les niveaux. Quelle que soit votre résolution cible ou votre configuration graphique, tous les joueurs sur PC auront besoin d'une machine raisonnablement moderne avec 16 Go de RAM, 70 Go d'espace de stockage SSD libre et un GPU avec au moins 8 Go de VRAM. À partir de là, les exigences en matière de CPU et de carte graphique augmentent considérablement.

Pour la configuration minimale “Low 1080p”, vous aurez besoin d'un processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 associé à un GPU Nvidia GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580. Ce n'est pas trop extrême, mais c'est loin d'être du matériel d'entrée de gamme.

Hellblade 2 demandera un PC premium pour jouer très confortablement

Pour de la 1440p, Ninja Theory recommande un processeur Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X associé à une carte graphique Nvidia RTX 3080, AMD RX 6800 XT ou Intel Arc A770. Une amélioration substantielle par rapport aux spécifications minimales. Mais encore une fois, il s’agit de cartes graphiques de la génération précédentes, qui peuvent être obtenues à un prix assez modéré aujourd’hui.

Si vous voulez profiter pleinement du spectacle graphique “Very High 4K”, vous aurez besoin d'une machine de jeu haut de gamme équipée d'un processeur Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5700X couplé à un GPU Nvidia RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX.

Il est intéressant de noter que Ninja Theory n'a pas spécifié de taux de rafraîchissement pour l'un ou l'autre de ces préréglages sur PC. Cela s'explique probablement par le fait que Hellblade II, très gourmand en ressources graphiques, est bloqué à 30 images par seconde sur les consoles Xbox Series X et S afin de préserver la fidélité visuelle et une présentation “cinématique”.

Cependant, le développeur a confirmé que les versions PC prendront en charge les technologies d'upscaling telles que NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.0 et Intel XES pour augmenter les performances et les taux de rafraîchissement sans réduire drastiquement la qualité de l'image.