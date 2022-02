PS5 : relier votre compte PSN à Discord est désormais possible, voici comment

Discord vient d’annoncer que les joueurs pourront désormais lier leurs comptes Discord et PlayStation Network pour afficher leur activité en jeu dans la plateforme de chat. Que vous ayez une PS4 ou un PS5, on vous explique comment lier vos deux comptes.

Discord offre enfin la possibilité de connecter votre compte PlayStation Network à l'application de chat, suite à l'annonce en mai dernier que Discord et Sony allaient « rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile ». Comme le précise le billet de blog de Discord, une fois le compte PSN lié, les propriétaires de PlayStation 4 et PlayStation 5 auront la possibilité d'afficher leur activité lorsqu'ils jouent à un jeu sur l'une ou l'autre des consoles.

De plus, les joueurs pourront également afficher leur nom d'utilisateur PSN sur Discord, ce qui permettra aux autres utilisateurs de les retrouver plus facilement pour jouer avec eux. Sony n’est pas le premier à bénéficier d’une telle intégration, puisque Microsoft avait déjà déployé la même fonctionnalité sur Xbox en avril 2018.

Comment lier votre compte PSN à Discord ?

La procédure pour lier votre compte PSN à Discord est assez simple. Discord affichera même une fenêtre pop-up vous permettant de lier vos comptes lorsque vous ouvrirez l’application au cours des prochains jours. Si ce n’est pas le cas, voici toutes les étapes à suivre :

Ouvrez Discord et allez dans Paramètres utilisateur > Connexions sur PC ou mobile.

> sur PC ou mobile. En haut, dans la section Connecte tes comptes , vous retrouverez le logo du PlayStation Network, cliquez dessus.

, vous retrouverez le logo du PlayStation Network, cliquez dessus. Votre navigateur Internet s’ouvrira, et Sony vous demandera d’autoriser votre compte PSN à se connecter. Il suffit donc de vous connecter pour lier vos comptes.

Comme nous l’annoncions plus haut, Discord précise qu’une fois connecté, deux nouvelles options apparaissent pour votre compte PlayStation Network : « Afficher sur le profil » et « Afficher PlayStation Network comme votre statut ». Notez que dans vos paramètres de confidentialité PSN, la visibilité de votre « Statut PSN en ligne » et de votre « Jeu en cours » doit être réglée sur « Tout le monde » pour que votre statut soit visible sur Discord.

Discord se dit « enthousiaste à l'idée de poursuivre » son partenariat avec PlayStation, mais rien n'a encore été annoncé concernant le lancement d’une application Discord officielle pour PlayStation. En attendant, les joueurs PlayStation seront ravis d’apprendre qu’en réponse à Microsoft, Sony vient de racheter Bungie pour près de 4 milliards de dollars.