Discord refuse finalement d’être racheté par Microsoft

Les discussions visant au rachat de Discord par Microsoft auraient échoué. Le service de discussion spécialisé dans le jeu vidéo aurait refusé la dernière offre du géant de Redmond, évaluée à 12 milliards de dollars. Les dirigeants de Discord préfèreraient rester indépendants et entrer en bourse. Discord aurait également refusé une offre de rachat de la part de Twitter, Amazon et Epic Games.

En mars 2021, Bloomberg révélait que Microsoft était en discussion avec les dirigeants de Discord en vue d’un rachat du service de messagerie spécialisé gaming. Le but de Microsoft : intégrer les 100 millions d’utilisateurs dans le monde de ce qui ressemble de plus en plus à un réseau social décentralisé pour tous les centres d’intérêt. Les synergies entre les deux sont nombreuses, entre Xbox d’un côté et LinkedIn de l’autre. Le prix envisagé pour cette acquisition était alors de 10 milliards de dollars.

Cependant, un témoignage confirmait alors à nos confrères de Bloomberg que les dirigeants de Discord n’avaient pas que cette piste pour assurer le développement de l’entreprise. Ils envisageaient aussi d’entrer en bourse et de lever ainsi beaucoup plus de capitaux, tout en restant (en partie) indépendants. Aujourd’hui, Bloomberg a publié un nouvel article à propos du rachat de Discord par Microsoft, confirmant que la piste de l’introduction en bourse est privilégiée.

Twitter, Amazon et Epic ont aussi enchéri

Un témoin explique à nos confrères que Discord a cessé les discussions avec Microsoft qui proposait pourtant de racheter la société 12 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus que la proposition initiale. Ce même témoin explique que Discord aurait reçu plusieurs propositions de rachat dont les montants s’échelonnaient de 15 milliards de dollars à 18 milliards de dollars. Plusieurs noms sont cités par les témoins de Bloomberg : Twitter, Amazon, ainsi que Epic Games. Pour chacun, les synergies semblent ici aussi évidentes.

Microsoft essuie donc encore une fois un échec dans une tentative de rachat pour consolider ses positions sur le marché des réseaux sociaux. Même si la firme compte d’ores et déjà dans ses rangs LinkedIn, elle aurait souhaité étoffer son portfolio avec un autre service. Microsoft a tenté de racheter TikTok, ainsi que Pinterest. Mais sans succès dans chacun des deux cas. Heureusement, Microsoft peut se consoler grâce au rachat de Nuance Communications, spécialiste de la reconnaissance vocale. Annoncé à 16 milliards de dollars, le montant de la transaction frôlerait en fait les 20 milliards de dollars.

