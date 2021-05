Sony et Discord annoncent un partenariat, la messagerie débarque sur la PS5

C’est finalement Sony qui s’octroie un partenariat avec Discord. Après une tentative de rachat de la part de Microsoft, la firme japonaise a annoncé avoir investi une somme inconnue dans le service de messagerie afin que celui-ci intègre le PSN. Les détails du contrat n’ont pas encore été révélés, mais devraient concerner l’offre console et smartphone.

Discord a fait son choix. Au cours du mois de mars, Microsoft a signifié son intérêt dans le rachat du service de messagerie et a pour cela mis les grands moyens. La firme a alors posé 10 milliards de dollars sur la table, alors que la plateforme a été évaluée à 7 milliards de dollars en fin d’année dernière. Toutefois, les négociations ont échoué et Discord a refusé l’offre de rachat de Microsoft. En effet, la messagerie souhaite avant tout rester indépendante.

Cela, Sony semble l’avoir bien compris. Il n’a nul été question de rachat lors des négociations entre Discord et le constructeur japonais. Au contraire, ce dernier a investi une somme « minoritaire », comme l’indique son PDG Jim Ryan dans un billet de blog. À ce titre, les deux entreprises espèrent « rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l’année prochaine ». Il faudra donc attendre 2022 avant de voir, probablement, débarquer Discord sur le PSN.

Sony et Discord scellent une union pour les joueurs

Si la PlayStation dispose déjà de son propre service de chat, celui-ci est loin d’être aussi populaire que Discord, qui compte à ce jour plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. Au vu de ses nombreuses qualités, notamment la possibilité de discuter avec ses proches quelque soit leur plateforme de prédilection, Sony a visé juste en signant ce partenariat. La firme assure par ailleurs que ses « équipes travaillent déjà d’arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et ludique sur PlayStation Network ».

On ignore encore sous quelle forme Discord sera disponible sur la PlayStation. On imagine aisément une application téléchargeable sur le PSN, mais il reste à déterminer quelle sera son implantation au sein des jeux. Bulle apparaissant sur l’écran, utilisation avec le smartphone, possibilité de créer des groupes de discussion… Les possibilités sont multiples. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un important bond en avant dans la communication entre les plateformes de jeu.

