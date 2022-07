GTA 6 : Rockstar accélère la cadence et embauche en masse pour finir le jeu

Rockstar met désormais toute son énergie sur GTA 6. Après avoir annulé les remaster new-gen de Red Dead Redemption 2, le studio se met désormais à embaucher massivement de nouveaux développeurs pour accélérer la production. À l’heure où sont écrites ces lignes, ce sont plus de 200 offres d’emplois qui ont été publiées par la firme.

Tout le monde sait que GTA 6 finira par sortir un jour, mais personne ne sait quand. Cette information pourtant cruciale fait l’objet de nombreuses spéculations depuis des années et, lorsque Rockstar confirme l’existence du jeu, les fans du monde entier se mettent à espérer une sortie prochaine. Bien sûr, il n’en est rien. GTA 6 sera probablement le projet le plus ambitieux de Rockstar — chose loin d’être aisée après Red Dead Redemption — et a donc besoin de temps pour venir à bout du développement.

Du temps, bien entendu, mais aussi de la main-d’œuvre. Beaucoup de main-d’œuvre, à en croire la multitude d’offres d’emploi que le studio vient de publier. 233 pour être plus précis, et ce, seulement sur la plateforme de recrutement Hitmaker. D’autres annonces ont également été postées directement sur le site de Rockstar, pour des professionnels de tous bords : animation, gameplay, artistes 3D, programmeur, etc. Autrement dit, le studio a définitivement passé la seconde concernant son prochain gros titre.

Rockstar accélère le développement de GTA 6

D’autant que Rockstar ne se contente pas de recruter uniquement aux États-Unis. En effet, les offres d’emploi se situent dans plusieurs pays tout autour du globe, dans des villes comme Toronto, Londres ou encore Bangalore. Ce choix peut certes s’expliquer par une volonté de profiter de l’expertise de divers pays en matière de développement, mais également par une stratégie d’efficacité. En ayant lieu sur plusieurs fuseaux horaires, le développement de GTA 6 ne s’arrête jamais vraiment.

En outre, ce n’est pas la seule décision forte de la part de Rockstar qui indique que GTA 6 est désormais sa priorité numéro 1. Il y a quelques jours, nous apprenions notamment que le studio a annulé le remaster PS5 et Xbox Series X de Red Dead Redemption 2, précisément pour se concentrer sur son prochain jeu. De fait, Red Dead Online a également tiré sa révérence, tandis que GTA Online ne devrait pas recevoir de mises à jour prochainement. Reste donc à espérer que GTA 6 sortira avant 2026.

